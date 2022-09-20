نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية تعلن عن توقيع اتفاقية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بسوق العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قامت بالتوقيع بالتعاون مشتركة مع بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وبناءا على ذلك هذه الاتفاقية تهدف إلى بناء علاقة استراتيجية بين وزارة الموارد وبنك التنمية، وهذا عن طريق إطلاق برنامج مشترك يدعم المسجلين داخل برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة، وأضاف إلى ذلك تقديم حزمة من البرامج التمويلية والتدريبية والتأهيلية، وهذا لكي يتم مساعدة المواطنين السعوديين المستفيدين من خلال الضمان الاجتماعي الجديد على الدخول إلى سوق العمل، وهذا للحصول على منتجات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة .

أهداف الاتفاقية :

هذه الاتفاقية تقوم علاقة استراتيجية قوية وضخمة بين بنك التنمية وزارة الموارد البشرية. دعم جميع المواطنين السعوديين لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور. بنك التنمية يوفى لمستفيدي الضمان المنتجات وبرامج التنمية الاجتماعية التي تساعدهم في الدخول إلى سوق العمل. يتم تقديم العديد من البرامج التي تساعد على تمويل المواطنين السعوديين. سوف يتم إطلاق برامج تدريبية لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وتدريبهم على العمل، وبناءا على ذلك تأهيلهم بصورة مميزة لكي يتم الدخول إلى سوق العمل بكل سهولة ويسر.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووكيل وزارة الضمان الاجتماعي المطور والتمكين، حيث أن الوزارة أكدت على السعي من قبل عقدها لهذه الاتفاقيات إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات في العديد من القطاعات المختلفة والعديدة، وهذا لكي يتم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية في 2030م، وقد تجد الإشارة إلى أن الاسهام في تمكين الفرد والمجتمع، وهذا يكون بتعزيز المسؤولية المجتمعية.

ومن المؤكد أن يوجد العديد من التعديلات الجديدة المختلفة، وتحسينات ومعايير تمت إضافتها إلى النظام الجديد للضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، الضمان الاجتماعي يعتبر معدل أحد الأنظمة الحديثة المقدمة من قبل الحكومة السعودية، وأضاف إلى ذلك أن هذا يتمشي مع تطورات رؤية المملكة في 2030م وبناءا على ذلك سوف نقوم بعرض جميع الضوابط الهامة للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور للموظفين بالمملكة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي للموظفين :