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عمر شويل - جدة نتائج الشؤون الإسلامية للوظائف التي أعلنت عن طلب من يقوموا بإشغالها، وذلك بنهاية الشهر الماضي، من عدد من التخصصات والشهادات، وقد تقدمت لهذه الوظيفة أعداد كبيرة من المواطنين عبر الربط الإلكتروني الخاص وزارة الشؤون الإسلامية وتوفر الوزارة رابط وخطوات الاستعلام عن قبول الطلب عبر رابط الوزارة أو عبر الدخول عبر المنصة الوطنية الموحدة.

وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد

من الوزارات الهامة في المملكة العربية السعودية، والتي تعني بالمهام الوظيفية التي تخص الشأن الديني وخدمة هذا المجال في المملكة، وتتولى كذل الإشراف العام على شؤون المساجد والوعي والإرشاد وحركات البعثات والدورات الدينية، ومن أبرز أعمالها الإشراف على طباعة المصحف الشريف لما في ذلك من مهمة سامية ومسؤولية جمة وتقوم بالإشراف على توزيعه كذلك على الحجاج والمعتمرين.

[نتائج الشؤون الإسلامية] رابط MoiA.gov الاستعلام برقم الطلب .. هل ظهرت اليوم

وقد أعلنت الوزارة عن حاجتها لعدد من التخصصات للتوظيف في فروعها المنتشرة في جميع المحافظات، وطلبت عدد من التخصصات بعدد من المؤهلات التعليمية، وقامت بطرح شروط العمل فيها للالتزام التام بها ورابط التسجيل والوثائق المقدمة كذلك، كما تقوم بدراسة الطلبات إلكترونيا تحت إشراف الإدارة العامة والمنصة الوطنية الموحدة، للتثبت من البيانات ومراجعتها، وتقوم بنشر ألية الاستعلام عن نتائج القبول.

توفير ألية الاستعلام عن نتائج الشؤون الإسلامية 1444

لم تقم الوزارة بالإعلان رسميا عن النتائج بينما قامت بتوفير الآلية الخاصة بالاستعلام عن الطلب المقدم بالفترة الماضية، قبل إغلاق باب التسجيل، للتعرف على نتائج القبول أو الرفض، وقد قامت بتيسير الآلية الخاصة بالبحث والاستعلام وكانت جميعها إلكترونية، على أن يقوم المقبولين بالتوجه إلى جهة العمل لاستكمال إجراءات القبول، والتي يكون من أهمها المقابلات الشخصية والتعرف على أبرز الأسئلة التي سيتم طرحها عليهم.

ما هي أبرز الأسئلة التي تطرح بالمقابلة الشخصية لوزارة الشؤون الإسلامية

من هم أبرز ملوك المملكة.

من هم الملقب بالإمام من آل سعود.

من هو أول من استخدم لقب خادم الحرمين الشريفين.

من ماذا تستمد المملكة أساس حكمها.

ما هو تاريخ إنشاء المملكة العربية السعودية.

ما هو شعار علم المملكة العربية السعودية.

ماذا يرمز شعار علم المملكة.

عدد الوزراء الذين تولوا وزارة الشؤون الإسلامية منذ إطلاقها.

ويجب أن يكون الرد على تلك الاسئلة مباشر وبطلاقة ليتم الانتهاء بنجاح من المقابلة الشخصية ويقوم المرشح للقبول المبدئي للوظيفة من الحصول على القبول النهائي والذي يتم بعده تقلد هذا العمل.

ما هي الوظائف المطلوبة للتعيين بالوزارة

المسمى الوظيفي الشهادة المطلوبة مراقبي مساجد

الدعوة

حراس الأمن

الأئمة

المؤذنون شهادة الثانوية فأعلى شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية بمعدل لا يقل عن جيد شهادة الثانوية فأعلى شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ ما لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم. شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ ما لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم

كيفية الاستعلام عن وظائف الشؤون الإسلامية

يتم الدخول على الرابط الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية ، وهو الرابط الحكومي الوحيد المتاح. يقوم المتقدم بتسجيل رقم الطلب الذي حصل عليه وقت التقديم. يجب تسجيل رقم الهوية الوطنية صحيحا. يتم تسجيل رمز التحقق. يبدأ الاستعلام.

توفر منصة تويتر الخاصة بها للتعرف على آخر الاخبار، وتقوم الوزارة بتوفير خدمة تواصل للتواصل المباشر بالاستعلام عبر البريد الإلكتروني أو أرقام الوزارة المقررة.

رقم الهاتف: يمكن التواصل على الرقم 00966112236222.

البريد الإلكتروني: يمكن التواصل عبر البريد [email protected]

الرمز البريدي: وهو 11232.

مقر الوزارة: المملكة العربية السعودية – الرياض طريق الملك فهد بجوار برج الفيصلية.

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