نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور 1444 برقم الهوية من منصة الدعم sbis.hrsd ورابط الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور 1444 برقم الهوية أمراً هاماً لدى الكثير من الأشخاص الذين قدموا بياناتهم لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي الجديد، ويلجأ المتقدم إلى الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور بعدما يصدر قرار القبول أو الرفض من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المختصة بكافة أمور برنامج الضمان الاجتماعي الجديد، فبعدما يقدم المتقدم الطلب لاستحقاق المعونة بنجاح، ينتظر خمسة وعشرون يوماً على الأقل، ويبدأ الاستعلام عن صدور قرار الاستحقاق من عدمه من خلال الموقع الإلكتروني المسؤول عن العملية.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور 1444

ومن الجدير بالذكر أن استعلام حالة الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية يتم بعد مدة خمسة وعشرون يوماً على الأقل، مع العلم أن الموارد البشرية قد أشارت إلى أن نتائج الأهلية للضمان الاجتماعي الجديد لدى المتقدمين الجدد تتم بشكل تدريجي، وليس مرة واحدة، حيث أن الوزارة تدقق في البيانات المقدمة هل تتوافى مع الشروط أم لا، حتى تمنح مبالغ الدعم لمن يستحقها.

وعند مراجعة وزارة الموارد البشرية طلب إحدى المتقدمين، تقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال الذي قام المتقدم بتسجيله في البيانات التي قام بتقديمها لدى نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الرسالة تنص على قبول في أهلية الضمان الاجتماعي الجديد من عدمه، وإذا كان الطلب تم رفضه تذكر الوزارة السبب في هذه الرسالة، وسنشير لكم أيضاً عن طريقة استعلام الضمان الاجتماعي المطور من خلال الرابط الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن أهلية القبول في الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

بالرغم من أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توفر رسالة نصية عندما تراجع طلب المتقدم بها محتوى يفيد سواء تم قبوله أم لا، ولكنها تتيح رابط منصة الدعم والإعانات الاجتماعية، ومن خلال هذا الرابط يستطيع المتقدم الدخول عليه والاستعلام عن قبول أم لا من خلال إدخال رقم الهوية الخاص به، وهذا الرابط هو أيضاً الذي قام المتقدم بتسجيل مستخدم جديد عليه حتى يقول بالتقديم على الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلاله، وهو أيضاً الرابط الذي من خلاله يتم الاستعلام عن نزول الدفعات بشكل شهري للمستحقين.