نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الخارجية السعودية 1444 …. وطرق التقديم والتخصصات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الخارجية هي الوزارة المسؤولة عن العلاقات الخارجية الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية، لتحقيق المصالح الوطنية وحمايتها، وتعزيز دور المملكة في إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، حيث تهدف إلي صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية بما يتماشى مع مبادئ المملكة، في سبيل حماية وتعزيز المصالح الوطنية ورعاية المواطنين والمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، من خلال كفاءات بشرية مؤهلة، ونظم تقنية ومعلوماتية متخصصة، وبرامج دبلوماسية فعالة.​

لذلك ازدات حركات البحث داخل المملكة العربية السعودية عن الوظائف المتوفرة في الوزارة وطرق التقديم إليها.

وظائف وزارة الخارجية السعودية 1444هجري

أعلنت وزارة الخارجة منذ قليل عن توفير عدد 210 فرص عمل داخل وزارة الخارجية السعودية 1444، حيث شملت تلك الوظائف الرجال و النساء، حيث أوضحت أن التعيين سوف يكون علي المراتب الأتية ( الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة) كما أوضحت التخصصات المطلوبة وهي :

التعاون الدولي. المالية الادارة. العلاقات العامة. الفنية. التقنية. الاعلام. القانون. الوثائق والمحفوظات. الترجمة. الهندسية.

كما أعلن الوزارة أن موعد التقديم سوف يكون السبت الموافق 28 -2-1444 هجري بداية من الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، علي أن تكون نهاؤية التقديم يوم الاربعاء الموافق 2-3-1444 هجري في تمام الساعة الثانية عشر صباحا ايضا وذلك عن طريق منظومة التوظيف (جدارة+).

طريقة التقديم على وظائف وزارة الخارجية 1444

نعرض لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة من أجل التقديم علي وظائف وزارة الحارجية السعودية واختيار التخصص المناسب من وسط التخصصات التي أعلنت عنهم الوزارة حيث يمكنك اتباع الخطوات الأتية :

أولا: الدخول علي موقع جدارة التي تمكن طالبي العمل من تسجيل بيناتهم الشخصية ولكن يجب أن يكون المستخدم سعودي الجنسية. ثانيا : الضغط علي اعلانات الوظيفة . ثالثا اختيار الوظيفة المناسبة . رابعا : حفظ الطلب.

أما عن الفئات المستهدفة بالأعلان في كالآتي :