نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اليوم الوطني السعودي 1444 الذكرى 92 تحت شعار “هي لنا دار” وعبارات التهنئة باليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اليوم الوطني السعودي 1444 الذكرى 92 نشير إليه في هذا المقال، حيث أن اليوم الوطني السعودي من الذكريات التي يفتخر ويعتز بها كل شخص سعودي في العالم وليس في السعودية فقط، إذ إن في تلك الذكرى قام الملك عبد العزيز مؤسس السعودية بتوحيد مملكة الحجاز ونجد وما يتعلق بهما إلى مملكة واحدة وهي المملكة العربية السعودية التي نشهدها بكل ما بها الآن من تطورات وإنجازات عظيمة منذ توحيد المملكة حتى الآن، وما زالت المملكة تسعى للتطور باتباع رؤية المملكة 2030، وبمناسبة ذكرى توحيد السعودية إليكم بعض المعلومات عن اليوم الوطني السعودي.

موعد اليوم الوطني السعودي 1444 الذكرى 92

قام الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية بإصدار قرار منذ 91 عام في سنة 1932 ينص على توحيد حجاز ونجد إلى مملكة واحدة هي المملكة العربية وبالتحديد كان في الثالث والعشرين من سبتمبر، لهذا السبب يتم الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودية في 23 من شهر سبتمبر بكل عام وها هو قد اقترب الآن وينتظره جميع السعوديين بفارغ الصبر، بالإضافة لأنه من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في السعودية بما في ذلك القطاع الحكومي والخاص

جاهد الملك عبد العزيز كثيرًا قديمًا لكي يتمكن من توحيد المملكة فقد كافح وجاهد حوالي ثلاثين عامًا بعدما تمكن من السيطرة على أراضي الرياض لكي يتمكن من أن يجعل السعودية مملكة واحدة، وطوال تلك الفترة بعد التوحيد كانت تقام الكثير من الإنجازات في تاريخ اليوم الوطني السعودي مثل جامعة العلوم للملك عبد الله وتم تصميم أطول سارية لأطول علم في العالم والكثير من الإنجازات الأخرى.

الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92

الاحتفال هذا العام باليوم الوطني السعودي بيوم 23 سبتمبر في ذكراه الثاني والتسعين 92، ويتم التجهيز لذلك بفقرات ترفيهية متنوعة تقدمها هيئة الترفيه السعودية والكثير من المهرجانات والألعاب الممتعة، ومع اقتراب اليوم الوطني السعودي تقوم هيئة الترفيه بتحديد شعار مناسب للذكرى الحالية، وقد تم تحديد شعار اليوم الوطني هذا العام ليكون هي دار لنا، لكي يكون معنى الشعار أن حب السعودية محفور بجميع القلوب والنفوس وأن السعودية هي السكن والديار للجميع.