نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل شخصي في دقائق من المؤسسة العامة للتقاعد مع الخطوات والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة التقاعد من أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية حيث تتحلى بصفة الاستقلال المالي والإداري، وتتبع المؤسسة العامه وزارة الخدمة المدنية السعودية ويستقر المقر الرئيسي لها في الرياض عاصمة السعودية، وتقدم أيضا الكثير من المزايا المالية منها مساعدات مالية للمتقاعدين ومن القروض التي تقدمها القرض الشخصي من مؤسسة التقاعد، ومن مزايا تمويل مؤسسة التقاعد هو حصول المقترض على قرض عقاري من المؤسسة العامه للتقاعد وأيضا الحصول على سكن خاص له ولأسرته، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مزايا المؤسسة وشروط المؤسسة العامة للتقاعد لحصول المواطن على تمويل شخصي وكيفية الحصول على تمويل من المؤسسة العامة للتقاعد

التمويل الشخصي من المؤسسة العامة للتقاعد

ازداد البحث مؤخراً من قبل العديد في المملكة العربية السعودية عن تمويل شخصي للمتقاعدين في السعودية، وهناك الكثير من البنوك والمؤسسات التي تقدم هذا التمويل الهام منها بنك الراجحي وتمويل المتقاعدين من بنك التسليف، كما أن هناك تمويل شخصي سريع من مؤسسة التقاعد، هناك مزايا عديدة تقدم لكل من يحصل على قروض من مؤسسة التقاعد والتي سوف نتعرف عليها في السطور التالية، ونتعرف على شروط تمويل مؤسسة التقاعد المطلوبة للحصول على تمويل شخصي.

مزايا مؤسسة التقاعد للمواطن

تتوفر العديد من المزايا لدى مؤسسة التقاعد العامة السعودية والعديد من الخدمات المالية المقدمة للمواطن السعودي وتلك المزايا تتلخص في الآتي:

زيادة عدد المستفيدين من البرنامج مما ينتج عن هذا سهولة في الاجرائات والأوراق المطلوبة.

تقدم هامش ربح قليل جدا من مؤسسة التقاعد، تقديم مبلغ ثابت للأقساط الشهرية.

تسجيل العقار باسم العميل بتنفيذ آلية الرهن العقاري.

تقديم فترة سداد إلى المستفيد من 6 شهور إلى 12 شهر.

إمكانية المقترض اختيار أي بنك لتسديد القسط الشهرى.

توفير مسكن مناسب إلى جميع موظفي الدولة والمتقاعدين عن العمل.

تسجيل العقار باسم العميل بتنفيذ آلية الرهن العقاري.

مدة سداد القرض تصل إلى 30 عام.

شروط المؤسسة العامه للتقاعد التي يجب توافرها لدى المواطن

يجب توافر بعض الشروط المطلوبة من قبل مؤسسة التقاعد لحصول المواطن على تمويل شخصي دون مواجهة أي صعوبات وتتلخص تلك الشروط في الآتي:

أن يكون من موظفي القطاع العام أو المتقاعدين إلى أن لا يقل فترة الخدمة عن عامين.

لا يقل الحد الأدنى لمقدم الطلب عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام.

صاحب الطلب لا يقل راتبه عن 5000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم خاضع للنظام التقاعد العسكري أو المدني.

أن لا يكون المتقدم لديه أي التزامات ماليه حتى يتمكن من تسديد القرض.

تقديم كل الأوراق التي تثبت قدرة مقدم الطلب على التسديد إلى المؤسسة.

كيفية التقديم على تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد