نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة جلوس الاطفال في المقعد الأمامي للسيارة تصل إلى 300 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة مرور السعودية تأكد على ضرورة وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، وتطبق غرامة جلوس الأطفال في المقعد الأمامي للسيارة، بغرامة يصل قدرها إلي 500 ريال سعودي، حيث أوضحت أهمية عدم السماح لهم بالجلوس مع المرافق في المقعد الأمامي، كما أوضحت جدول المخالفات المرورية التي تتعلق بالأطفال، والغرامات المالية المقدرة على هذه المخالفات والتي لا تقل عن ثلاثمائة ريال سعودي، ولا تزيد عن خمسمائة ريال سعودي.

غرامة جلوس الأطفال في المقعد الأمامي

نشرت الإدارة العامة للمرور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيما يتعلق بجلوس الأطفال، أنه يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، وغير مسموح وضعهم مع الشخص المرافق في المقعد الأمامي، وفي حالة إذا لزم الأمر بمرافقة الأطفال، فإنه بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي والجلوس بجوار الطفل، بعد وضعه في المقعد المخصص له، وقد ورد ذلك في الرد على أحد استفسارات المواطنين الواردة وهي: “هل مسموح جلوس الطفل الرضيع مع أمه أو عليها مخالفة؟”، وفيما يلي جدول المخالفات المرورية.

جدول المخالفات المرورية والغرامات المالية

تتراوح الغرامة المالية المذكورة على المخالفات الواردة في ذلك الجدول بما لا يقل عن 300 ريال، وما لا يزيد عن 500 ريال، وهي:

عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة. التباطؤ في السير بما يعرقل الحركة. القيام برمي أجسام خارج المركبة. مخالفة الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة. القيام باستخدام الفرامل بشكل مفاجئ دون ضرورة. عدم التقيد بتنظيمات السير عند الطرق المتقاطعة. ارتكاب سلوك يتنافى مع الآداب العامة أثناء القيادة، أو حدوث ضوضاء صادرة نتيجةاستعمال أجهزة من داخل المركبة. عدم التزام قائد المركبة بحدود المسارات المحددة على الطريق أثناء القيادة. القيادة برخصة منتهية الصلاحية. عدم استخدام المقاعد المخصصة للأطفال كما هو موضح، والتي تقدر غرامتها بما لا يقل عن 150 ريال، ومالا يزيد عن 300 ريال. ترك المركبة في طريق منحدر دون اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة. ترك الأطفال الذين لا يزالون تحت سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد.



وذلك حرصا على السلامة العامة.

المرور السعودي توضح مخاطر تجاوز أكتاف الطريق

كما أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الآثار المترتبة من مخالفة الأنظمة بالتجاوز من أكتاف الطريق، وهي:

احتمالية وقوع حادث مروري.

التسبب في حدوث إرباك لحركة السير.

تعطيل سير مركبات الطوارئ.

جدول رسوم إجراءات المرور الجديدة بالمملكة العربية السعودية

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر المنصة الرسمية لها عن رسوم إجراءات المرور وبعض الملاحظات الهامة فيما يتعلق بالرسوم، وذلك في جداول تشمل ما يلي:

جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها.

وجدول يضم رسوم رخص القيادة بأنواعها.

وجدول يحتوي على رسوم لوحات المركبات بكل أنواعها.

غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي التابع لها غرامة مالية على من يتجاوز حافلة النقل المدرسي عند توقفها لتحميل الطلاب أو تنزيلهم حيث تعد مخالفة مرورية ويطبق عليها الغرامة، والتي تتراوح قيمتها المالية ما بين ثلاثة آلاف ريال إلى ستة آلاف ريال سعودي (3000-6000 ريال).