نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد بطاقة الهوية الوطنية ابشر عبر الموقع الرسمي absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم يمكنك تجديد بطاقة الهوية الوطنية ابشر حيث أنه تم إطلاق خدمة جديدة إلكترونية من قبل وزارة الداخلية توفر عليك الكثير من المجهود، والذهاب إلى المصالح الحكومية، وتم وضع تقنيات متطورة لأبعد حد للتعرف على ملامح الوجه، ويمكنكم الاستفادة من الخدمة حتى قبل انتهاء مدة التجديد.

تجديد بطاقة الهوية الوطنية ابشر

جاءت تلك الخطوة بالتزامن مع المحاولات المتتالية إلي تهدف إلى منح المواطنين الراحة، والتيسير في تلك المعاملات التي تؤرقهم وتزعجهم حيث أن الأمر أصبح لا يأخد أكثر من عشرة دقائق، وأنت جالس في منزلك أو في عملك فقط عليك أن توفر صورة شخصية خاصة بك، ولكن يجب أن تكون مطابقة للشروط، والضوابط التي تطرحها الهيئة على الموقع، والبيانات الأخرى جميعها مذكورة، ويجب أن تمتثل إليها.

خطوات تجديد الهوية عبر منصة ابشر إلكترونياً 1444

هي فقط بعض الخطوات البسيطة ستقوم بها حال دخولك على منصة أبشر، والتي تتمثل فيما يلي:

في البداية يتم الدخول على منصة أبشر الرسمية.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة أبشر أفراد.

بينما عليك أن تسجل دخولك ففي الخانة الأولى أدخل اسم المستخدم، وفي الخانة التالية كلمة المرور.

بعد ذلك قم باختيار ايقونة تسجيل الدخول.

ثم قم بالدخول على كلمة خدماتي.

بعد ذلك ستظهر قائمة بها بعض الاختيارات اختر منها الأحوال المدنية، ومنها تجديد الهوية.

بينما يجب أن تقر بأنك موافق على كافة الشروط.

بعد ذلك يجب أن تملأ الاستمارة بالبيانات السليمة واللازمة لكي تتمكن من تجديد ههويتك.

ثم بعدها اختر ايقونة تقديم الطلب.

بينما الخطوة الأخيرة تتمثل في دخولك على العنوان الوطني الذي تتمكن من خلال إجراء عملية الدفع الخاصة بالرسوم المقررة.

وبعد انقضاء المدة سوف يتم إرسال الهوية الخاصة بك من خلال البريد، ولذلك عليك أن تدرج عنوانك بشكل سليم وتفصيلي حتى لا يحدث أي خطأ.

تجديد ‏بطاقة الهوية الوطنية عن طريق ابشر وتوصيلها للمنزل

في النهاية أصبح تجديد بطاقة الهوية الوطنية ابشر أمر غاية في السهولة، وهذا من متطلبات العصر الحالي الذي نعيش به حيث أن التكنولوجيا التي بين أيدينا التي يمكن أن تكون سبب في كثير من الأمور التي تبعث فينا الراحة، وتجعل الحياة أسهل بالنسبة إلينا، فيمكننا أن نرتقي حتى تصبح كافة التعاملات إلكترونية، وبهذا نحد من الاختلاط والأمراض، والتأخير، والتكدس وكثير من السلبيات الموجودة في المجتمع.