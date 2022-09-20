نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب زيارة عائلية في السعودية 2023 والرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الحكومة السعودية تعمل مؤخرًا على تقديم كافة الخدمات بصورة أسهل عن طريق تقديمها بشكل إلكتروني، وذلك الأمر يتمثل بصورة كبيرة في طريقة تقديم طلب زيارة عائلية في السعودية 2023، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه بالتفصيل داخل هذا المقال.

تقديم طلب زيارة عائلية في السعودية 2023

تتم عملية التقديم الإلكتروني لطلب الحصول على تأشيرة زيارة عائلية في السعودية 2023، وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات الآتية:

في البداية يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة خدمات التأشيرات عبر الانترنت والتابع لوزارة الخارجية بالسعودية، وذلك يتم عن طريق منصة التأشيرات الإلكترونية.

وبعدها يقوم المتقدم باختيار خانة الأفراد التي ستظهر أمامه بالصفحة.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة زيارة عائلية للمقيم من بين الخدمات التي ستظهر أمامه.

ومن هنا تأتي خطوة إدخال كافة البيانات الخاصة به، مع إضافة بيانات الزوار والتي تطلب منه بالصفحة.

وبعد أن ينتهي المتقدم من إدخال كافة البيانات، فسوف يتحصل على رقم خاص بطلبه، فيجب أن يحتفظ به، حتى يقوم باستخدامه في حين الاستعلام عن طلبه.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة طباعة النموذج، وبعدها يقوم بسداد كافة الرسوم المالية،

كي يتحصل على التصديق من جانب مكتب الغرفة التجارية، وبالتالي تتم عملية التقديم بالشكل الصحيح.

رسوم طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

قامت وزارة الخارجية بتحديد شرط أساسي لقبول طلب التقديم على زيارة عائلية، وهو سداد كافة الرسوم المالية المخصصة لهذا الطلب، والتي تتمثل في الآتي:

في حال إن كانت مدة تأشيرة زيارة عائلية تتراوح ما بين ال14 يومًا إلى 90 يومًا، فهنا قيمة التأشيرة تقدر بحوالي 300 ريال سعودي.

وعندما تكون مدة التأشيرة تقدر بحوالي 180 يومًا، فهنا قيمتها تقدر بحوالي 3 آلاف ريال سعودي.

وتقدر قيمة التأشيرة بحوالي 5 آلاف ريال سعودي في حال إن كانت مدتها تصل إلى 365 يوم.

وفي حال إن كانت المدة أكثر من 730 يوم، فهنا رسوم التأشيرة تصل إلى حوالي 8 آلاف ريال سعودي.

فيديو توضيحي لطلب زيارة عائلية للمقيمين والمواطنيين بعد تحديث منصة التأشيرات

وفي النهاية نكون قد تناولنا معًا طريقة تقديم طلب زيارة عائلية في السعودية 2023، وسردنا أيضًا الرسوم المخصصة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية من وزارة الخارجية، لكن هذا الأمر يتوقف على إن كان جواز السفر ساري لمدة 6 أشهر، كما يجب أن يكون المتقدم من الدرجة الأولى.