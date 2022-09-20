نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الطلب عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الطلب، هناك الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وكذل المقيمين يعانون من مشكلة الذهاب للمكاتب الحكومية الخاصة بالتأشيرات، حيث أن تلك المكاتب تكون مزدحمة بشكل كبير، مما يساعد على ضياع كم كبير من الوقت، ولكن المملكة السعودية استطاعت أن تقدم الحل الأمثل لتلك المشكلة، وهذا ما سوف نتحدث عنه في هذا المقال.

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الطلب

لقد قامت الحكومة بالمملكة السعودية بطرح منصة إلكترونية تحمل أسم إنجاز، هذه المنصة يمكنها أن تقدم العديد من الخدمات التي لها علاقة بالتأشيرات والجوازات بشكل إلكتروني، دون الحاجة للذهاب للمكاتب المختصة، فهيا بنا نتعرف على كيفية التعامل مع تلك المنصة في الاستعلام عن التأشيرات القنصلية، من خلال عدة خطوات.

كيفية الاستعلام عن التأشيرات القنصلية برقم الطلب

في البداية علينا أن نقوم بالدخول على الموقع الخاص بمنصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

بعد ذلك علينا أن نقوم بالدخول على ايقونة الاستعلام، تلك الأيقونة تتواجد في يسار الصفحة التي أمامنا

ثم بعد الضغط عليها سوف يكون أمامنا عدة خيارات، علينا أن نقوم بالدخول على خيار الاستعلام بواسطة رقم الطلب.

هنا علينا أن نقوم بكتابة الرقم الخاص بالطلب، وهذا في حالة كانت الرغبة استخدام رقم الطلب في الاستعلام.

بعد ذلك نجد أمامنا خيار آخر، هذا الخيار نكتب فيه الرقم الخاص بجواز السفر، سواء كنت مواطن سعودي، أو من أحد المقيمين بالمملكة.

ثم نقوم بكتابة رمز التحقق، وبعدها نقوم بالدخول على أيقون استعلام.

عندما تظهر التأشيرة. فسوف يظهر لك رسالة توضح ذلك، كما أن تلك الرسالة سوف تحمل رقم التأشيرة الخاص بك.

أما في حالة عدم ظهور التأشيرة. فسوف تظهر أمامك رسالة أيضاً فحوها أن طلبك لازال موجود ويتم معالجته. وأنه عليك بإعادة المحاولة مرة ثانية بعد مرور عدة ساعات قليلة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب

في نهابة هذا المقال، نكون قد أودعناكم كافة المعلومات الدقيقة. التي تتسق بشكل كبير بموضوع مقالنا. والتي سوف تساعدكم في معرفة كيفية الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الطلب.