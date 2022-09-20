نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي .. الشروط وأهم الأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج الابتعاث، تهدف المملكة العربية السعودية، القيام بعمل خطة تنمية شاملة، هذه الخطة يكون أساسها هو التعليم، وذلك من خلال مسار التميز الذي يتضمنه هذا البرنامج، حيث أن ذلك البرنامج يتضمن الكثير من المسارات، ويساعد مسار التميز كافة الطلاب وكذلك الطالبات على استكمال مسيرتهم التعليمية بأحد الجامعات العالمية، والتي تتكفل المملكة بإرسالهم لهذه الجامعات، من أجل التعمق في العديد من العلوم، حتى يمكن لهؤلاء الطلاب والطالبات القيام بالنهضة، والتطور بمجتمعهم بالمملكة، مما يساعد على رفع المستوى الاقتصادي للملكة، ويجعلها في مقدمة ركاب التطور التكنولوجي، وعالم رؤوس الأموال.

برنامج الابتعاث

حتى يتمكن الطلاب والطالبات من الالتحاق بهذا البرنامج، لابد أن يكونوا مستوفين لكافة الشروط والضوابط التي تضعها المملكة، هذه الشروط كالآتي:

على المتقدم أن يكون سعودي الأصل.

يجب أن يكون الطالب أو الطالبة حسن السير والسلوك، ويتمتع بسمعة طيبة.

لابد من الحصول على موافقة بشكل مباشر من قبل المنظمة التعليمية، وتكون هذه الموافقة بدون أي شروط، وتكون الدراسة من أجل الحصول على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولابد من أن يكون البرنامج التعليمي غير تنفيذي.

أن يكون مكان الدراسة في نفس المكان الذي يتواجد به المركز الرئيسي الخاص بالمؤسسة التعليمية.

على الدارس أن ينتظم في دراسته.

يجب أن يتم معادلة الشهادة الخاصة بالمتقدم، خاصة الذين حصلوا على شهادة من الخارج.

اكتمال كافة الوثائق والأوراق والبيانات الخاصة بالمتقد! شرط أساسي للقبول بهذا البرنامج، ويجب أن تكون صحيحة، ومطابقة للواقع.

الطالب سوف يخضع تماماً لكافة الضوابط التي يفرضها الابتعاث، والمنصوص عليها من قبل الوزارة.

لم يتم قبول طلاب أو طالبات عند المحدد.

الوثائق المطلوبة للتقديم

صورة واضحة من جواز السفر.

صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي، أو الشهادة المعادلة للدارسين بالخارج.

وثيقة القبول الغير مشروط، موضح بها نوع التخصص واسم الجامعة، والموعد المحدد لبدء الدراسة.

صورة واضحة من السجل الأكاديمي، ووثيقة الالتحاق الرسمي بالجامعة، وصورة من تأشيرة الدراسة بالجامعة إذا تم بدأ الدراسة.

وبالنسبة للمرافقين، لابد من توفر صورة من جوازات السفر السارية، وسجل الأسرة.

في ختام هذا المقال، نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها لكم في هذا المقال، مفيدة بشكل كبير لكم، حيث أنها سوف تساعدكم في معرفة كل ما يتعلق ويدور حول برنامج الابتعاث .