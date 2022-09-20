نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن زيارة عائلية عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن زيارة عائلية، يعتبر هذا الموضوع من أكثر الأشياء التي بحث عنها الكثير من المقيمين على الأراضي السعودية، فهم يودون رؤية ذويهم وعائلاتهم واستقبالهم بالمملكة السعودية، ومن أجل ذلك يرسلون لهم طلبات زيارة، ولكن المملكة السعودية قد قامت في وقت الظروف الخاصة التي كانت تعيشها المملكة والعالم اجمع، بوقف الزيارات بشكل مؤقت، وذلك من أجل الحد من انتشار الامراض، والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين من انتشار المرض، فها بنا نتعرف على كيفية الاستعلام. الاستعلام عن زيارة عائلية حتى يمكنكم القيام بعملية الاستعلام، لابد أن يكون لدينا رقم الطلب، هذا الرقم الذي نحصل عليه بعد التقديم على الزيارة بشكل مباشر، عندها نحصل على رقم الطلب، فلابد من الاحتفاظ بهذا الرقم لاستخدامه في عملية الاستعلام.

من الممكن أنك نكون أضعت هذا الرقم، في هذه الحالة علينا أن نقوم بالآتي، علينا أن نقوم بالاتصال بمكتب وزارة الخارجية على هذا الرقم 0114011111، ومن خلال هذه المكالمة نقوم بأخبارهم برقم الإقامة، وبعدها سوف يقومون بشكل مباشر بتجديد رقم الطلب الخاص بالتأشيرة.

حتى يمكنكم الاستعلام عن تلك الزيارة، عليكم أن تلتزمون بالخطوات التي سوف نقدمها لكم في السطور القادمة، فهيا بنا نتعرف على تلك الخطوات واحدة تلو الأخرى. كيفية الاستعلام عن الزيارة علينا في البداية أن نقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية منصة التأشيرات الإلكترونية.

بعد ذلك نذهب الى ايقونة الاستعلام الموجودة على يسار الصفحة الرئيسية.

ثم بعدها علينا أن نقوم بتحديد نوع الاستعلام، فعلينا أن نقوم باختيار خيار طلب الدعوة من القائمة.

بعد ذلك نقوم بإدخال الرقم الخاص بالطلب، والذي قد حصلنا عليه عند التقديم على الزيارة.

ثم نقوم بكتابة الرقم الخاص بالهوية، وكذلك رقم الإقامة.

بعد ذلك نقوم بكتابة رمز التحقق، هذا الرمز الذي يتواجد مرئي على الشاشة.

ثم نقوم بالدخول على أيقونة بحث، وبعدها سوف يظهر أمامك حالة الطلب الخاص بك. سواء أن طلبك قد حصل على قبول، أو أن الطلب مازال قيد المراجعة. طلب زيارة عائلية للمقيمين والمواطنيين بعد التحديت الجديد لمنصة التأشيرات في ختام هذا المقال، نكون قد قدمنا لكم أهم المعلومات التي ترتبط بشكل كبير بموضوع مقالنا. تلك المعلومات سوف ترشدكم إلى الطريقة التي من خلالها تعرفون كيفية الاستعلام عن زيارة عائلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن زيارة عائلية عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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