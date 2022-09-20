نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إلغاء بلاغ هروب سائق خاص 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الحكومة السعودية بإطلاق خدمة مميزة لأصحاب العمل بتقديم بلاغات ضد الوافدين للعمل، وفي حال وجود ما ينفي هروب العامل، فهنا يتم تقديم طلب بإلغاء البلاغ، وهذا يتم بشكل إلكتروني بسيط، وبناء على ذلك يتم طرح طريقة إلغاء بلاغ هروب سائق خاص 1444 داخل عمليات البحث بصورة لافتة للنظر، وهذا ما سنتطرق إليه.

طريقة إلغاء بلاغ هروب سائق خاص 1444

تتم عملية إلغاء هروب سائق خاص بعد التأكد من الأسباب الحقيقة من وراء غيابه، وذلك عن طريق اتباع تلك الخطوات الآتية:

في البداية يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة أبشر الإلكترونية، وذلك عبر بوابة أبشر.

وبعدها يقوم المتقدم باختيار قائمة أبشر أفراد.

ثم يقوم بالذهاب على قائمة خدماتي، ومنها نقوم بالنقر على أيقونة خدمات.

ومن بعد ذلك يقوم بالذهاب على أيقونة الخدمات العامة، ومنها يقوم بالنقر على الرسائل والطلبات.

ثم نقوم بتحديد القطاع، وبعدها نقوم بالضغط على أيقونة إلغاء بلاغ الهروب.

ومن هنا تأتي خطوة إضافة البيانات التي تطلب من المتقدم بالصفحة.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة إرسال، وبالتالي تتم عملية إلغاء البلاغ بالصورة الصحيحة.

شروط إلغاء بلاغ الهروب في السعودية 1444

كي يتم تقديم طلب إلغاء الطلب عبر منصة أبشر بالصورة الصحيحة، فهذا الأمر مرتبط بتوافر مجموعة من الشروط والتي حددتها الحكومة السعودية بالصورة التالية:

يجب أن يصل الحد الأقصى لفترة غياب السائق دون إذن إلى حوالي 15 يومًا.

لابد أن يكون السائق غير مفصول من عمله، فيجب التأكد بأنه مازال تابع لعمله.

ومن الضروري أن يكون السجل الخاص بالسائق خالي من أي دعاوي قضائية مسبقة.

كما يجب أن تكون رخصة السائق سارية وغير منتهية.

وعلى الجانب الآخر يجب أن يتم إرفاق كافة الأوراق المطلوبة الخاصة بالبلاغ.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم طريقة إلغاء بلاغ هروب سائق خاص 1444 عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، ولاحظنا أن الموافقة على تقديم طلب الإلغاء مرتبط بصورة كبيرة بتوافر مجموعة من الشروط بالسائق، وهذا ما قمنا بذكره بالتفصيل داخل هذا المقال.