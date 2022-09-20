الرمز البريدي الإحساء والمناطق التابعة لها 1444

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عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن الرمز البريدي الإحساء والمناطق التابعة لها على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، وحرصت المملكة العربية السعودية على فعل كل ما هو ضروري للتسهيل على المواطنين فقد خصصت رمز بريدي لكل مدينة بهدف سهولة التعرف على المناطق لتوصيل الطرود والبضائع إليها في أسرع وقت ممكن، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة السعودية على إستخدام التقنية الحديثة وتطوير التحول الرقمي طبقاً لرؤية السعودية 2030م والتي تسعى من خلالها المملكة أن تصبح أحد أكبر الدول الإقتصادية في العالم، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم الرمز البريدي لمدينة الإحساء والمناطق التابعة لها كما وضحنا لكم في مقال سابق الرمز البريدي لمدينة جدة، فتابعونا.

الرمز البريدي الإحساء

يقدم البريد السعودي العديد من الخدمات المميزة إلى المواطنين التي سهلت من حياتهم وقد تأسس عام 1901م فهو من أقدم المؤسسات السعودية التي تطور من نفسها بصورة مستمرة مواكبة للعصر الحديث، ومن الجدير بالذكر أن الرمز البريدي يتكون من حروف وأرقام موحدة مختلفة عن الرموز البريدية للدول الأخرى لإستخدامها في تحديد مكان الشخص على الخريطة لسهولة توصيل الطرود إليه، ونوضح لكم الآن الرموز البريدية للمناطقة التابعة لمدينة الإحساء كالتالي:

الرمز البريدي لمحافظة الأحساء: 31982.

الرمز البريدي لبعض المدن: 36361، 36362، 36363، 36364، 36365.

استخدامات الرمز البريدى

تطورت وسائل التكنولوجيا بشكل كبير خلال السنوات الحالية ومن هنا كان لزاماً على البريد السعودي أن يواكب هذا التطور ويقوم بتقديم الكثير من خدماته بطريقة إلكترونية معتمداً على التكنولوجيا الحديثة، ويجب على المواطن إستخدام الرمز البريدي عند إستخدام برامج الياهو والهوت ميل وجوجل على شبكة الإنترنت بالإضافة إلى إستخدامه في التعاملات البنكية في سحب الأموال، وأهم إستخدام له في توصيل الطرود لعنوان الشخص المراد في أي مكان بالعالم بدقة.

وأخيراً نرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم وبه كافة التفاصيل والمعلومات، وفي حالة ما إذا كان لديكم أي استفسار أو سؤال فقط قم بترك تعليق بالأسفل بسؤالك وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن