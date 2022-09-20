نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد اليوم الوطني السعودي 1444 اجازة اليوم الوطني في المدارس والقطاع الحكومي والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة حول سؤال “متى موعد اليوم الوطني السعودي 1444” أجاب المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن السؤال وقام بتوضيح موعد اجازة اليوم الوطني الثاني والتسعون للقطاعين الخاص وغير الربحي.

متى اليوم الوطني السعودي 1444

.موعد اليوم الوطني السعودي …. يوم الجمعة 27 من صفر 1444 هجريا .

موعد اليوم الوطني السعودي … يوم الجمعة 23 من سبتمبر 2022 ميلاديا .

هذا وستكون الإجازة الرسمية للاحتفال باليوم الوطني ال 92 يوم الجمعة 27 من صفر 1444 لجميع العاملين في القطاع العام والخاص وكذلك في المدارس والجامعات.

موعد اجازة اليوم الوطني 1444 للقطاع الخاص وغير الربحي

من المنتظر أن تحل اجازة اليوم الوطني 1444 هجريا يوم الجمعة 27 من صفر 1444 هجريا، وفقا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، يجب على كل صاحب عمل التقيد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة والتي بينت إحدى حالاتها أنه يعوض العامل عن إجازة اليوم الوطني إذا تداخلت مع يوم الراحة الأسبوعية بما يعادلها قبل يوم الإجازة أو بعده.

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي في المدارس والجامعات

قررت وزارة الموارد البشرية أن تكون اجازة اليوم الوطني السعودي أيام الأربعاء والخميس معا والموافق الحادي عشر والثاني عشر من سبتمبر الحالي لكل الموظفين وطلاب المدارس والجامعات.

سبب الاحتفال باليوم الوطني السعودي

يعد اليوم الوطني السعودي هو الذي قام فيه الملك المؤسس بتأسيس المملكة العربية السعودية بعد جهاد استمر اثنين وثلاثين عاما، وقام خلالها بإرساء قواعد البنينا على هدى من كتاب الله.

عروض اليوم الوطني السعودي

من المنتظر أن تقام عروض احتفالية باليوم الوطني 92، حيث من المنتظر أن يشهد هذا اليوم عروضا جوية لطائرات القوات الجوية الملكية في سماء المملكة العربية السعودية، حيث تم إطلاق اليوم الوطني تحت شعار “هي لنا دار” .

من المنتظر أن تقام عددا من الحفلات الفنية احتفالا باليوم الوطني السعودي، خاصة في وجود حفلات فنية في القصيم في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية يوم الخميس 22 سبتمبر.

من المنتظر أن تستمر الإحتفالات باليوم الوطني في مدينة الأحساء في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية يوم الجمعة 23 سبتمبر، وستقام الكثير من الحفلات.