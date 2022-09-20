عروض اليوم الوطني السعودي 92 طيران ناس

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عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني طيران ناس، يتطلع الكثير من الأشخاص إلى التعرف على العروض المقدمة من كافة الشركات والمؤسسات بمناسبة اليوم الوطني السعودي والذي يصادف هذا العام الذكر الـ 92 على هذا التاريخ العظيم، والموافق يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، ومن بين أهم الشركات التي تحرص على تقديم تخفيضات وخصومات إلى عملائها هى شركة ناس الوطنية للطيران، وفى هذا المقال سنتطرق إلى بعض العروض المقدمة من شركة طيران ناس بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92.

عروض اليوم الوطني السعودي طيران ناس

تعد شركة ناس من شركات الطيران الوطنية الرائدة فى المملكة العربية السعودية والتي تم افتتحها منذ عام 2007، تضم شركة ناس نحو عدد 27 طائرة يقومون بالإقلاع يومياً سواء بالرحلات الداخلية أو الخارجية، حيث تُسير نحو 1000 رحلة طيران بشكل أسبوعي تنقل نحو 38 مليون مسافر على متن طائرتها إلى 35 وجهة دولية أو محلية، وقد قامت شركة ناس بالتطوير من نفسها فى الفترات الأخيرة والحرص على تقديم أفضل الخدمات والأسعار إلى عملائها وانضمام عدد من الطائرات ذات الطرازات الحديثة إليها من أجل زيادة متعة رحلات الطيران وتقديمها بجودة فائقة.

عروض شركة طيران ناس بمناسبة اليوم الوطني السعودي

قد أعلنت شركة طيران ناس على عدد من عروض الخصومات على رحلات الطيران الداخلية والخارجية فى أيام الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 92، ويمكنك الإطلاع على كافة العروض المقدمة من خلال زيارة موقع الشركة الرسمي على تويتر أو الدخول على موقع flynas.com، وننقل لكم بعض تلك العروض على النحو التالي:

من الرياض (RUH) إلى جدة (JED) يوم الجمعة 23 سبتمبر 199 ريال سعودي.

من جدة (JED) إلى الرياض (RUH) يوم الخميس 22 سبتمبر بسعر 199 ريال سعودي.

من الدمام(DMM) إلى جدة (JED) يوم الجمعة 23 سبتمبر بسعر 229 ريال سعودي

الرياض (RUH) إلى دبي (DXB) يوم السبت 24 سبتمبر بسعر 279 ريال سعودي.

طريقة حجز الرحلة عبر طيران ناس

ومن أجل القيام بحجز رحلتك الخاصة عبر موقع طيران ناس اتبع الخطوات التالية: