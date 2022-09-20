نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية تعلن رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد بعد التحديث sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت وزارة الموارد البشرية رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد. وذكرت جميع المواطنين أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية ما زالت تستقبل جميع طلبات الالتحاق والتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، يمكنك من خلال موقعنا التعرف على كيف اقدم اعتراض في الضمان الاجتماعي.

حيث يستقبل النظام جميع الفئات التي سبق ووضحها البرنامج اضافة إلي ذلك يستقبل البرنامج جميع المستفيدين من البرنامج القديم. لذلك تكثر عمليات البحث عن رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa. اليكم كافة التفاصيل وشروط التسجيل في برنامج الدعم المادي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. علاوة على ذلك وضحنا كيفية إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور.

رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

وضحت وزارة الموارد البشرية في اعلان سابق عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للمستفيدين من البرنامج القديم. فقد ذكرت أن التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية متاح حتي تاريخ 05 / 04 / 1444 الموافق 30 أكتوبر 2022. سوف يهمك أيضاً التعرف على كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور. ويتم تقديم المستندات عبر منصة الدعم والحماية على النحو التالي:

يجب التوجه إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

قم بالضغط على تبويب تسجيل الدخول.

من القائمة الجانبية اضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية ثم إنشاء حساب جديد.

الآن قم بفتح النموذج وتدوين البيانات الشخصية للمستخدم.

بعد تدوين البيانات قم بكتابة رمز التحقق المرئي.

ثم اعد تسجيل الدخول إلى المنصة بعد كتابة كلمة سر جديدة.

بعد ذلك قم ثم بإدخال البيانات الشخصية وبيانات السكن وبيانات الدخل والحساب المصرفي. وبيانات اخري وانقر فوق معلومات التأكيد.

أخيراً الضغط على تبويب إرسال.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

أكدت الموارد البشرية أن المستفيدين يمكنهم التعرف على القيمة التقديرية للمعاش الذي سيحصل عليه من نظام الضمان الاجتماعي الجديد. ومعرفة موعد صرف الدفعة وذلك بالاتصال على الرقم المجاني الموحد على 19911، ويمكن للمستفيد أيضًا الإبلاغ عن شكواه إذا توقفت صرف الدفعة الشهرية. كذلك يمكنك متابعة ألية سحب طلب التقديم الضمان الاجتماعي المطور.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

وضعت الوزارة شروط وضوابط خاصة للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد، ومن ابرز الشروط التالي:

من اهم شروط الضمان أن يكون المتقدم سعوديًا ويقيم بشكل دائم في المملكة. الإجمالي العام لدخل المستفيد يجب أن يكن اقل من الحد الأدنى للمعاش (1,100) للعائل وللمعيل (550). تحذر الوزارة من الراغبين في التسجيل انه لا يجب أن يكون مقيم في أحد دور المسنين التابعة لوزارة التنمية. كذلك يجب الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة.

علاوة علي ما سبق ذكره فان منصة الدعم والحماية الاجتماعية تستقبل جميع طلبات التسجيل ممن يلتزم بشروط التسجيل. ويمكن للمستخدم الولوج إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور من خلال الفقرات السابقة.