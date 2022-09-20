نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور 1444 للفرد والأسرة بعد التعديلات الجديدة وطريقة احتساب المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور 1444 من أبرز الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من المستفيدين من الضمان، حيث أصبح الضمان الاجتماعي مصدر الدخل الشهري الثابت للكثير من الأسر السعودية التي تتوفر بهم شروط الأهلية، ومنذ أن تم الإعلان عن إضافة قيمة دعم إضافية وهو 10.8 مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز والجميع يبحث عن التعديلات الجديدة، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حد مانع لصرف معاش الضمان لكي تحصل الأسر المحتاجة على الدعم المستحق، وهناك أكثر من طريقة يمكنك معرفة الحد المانع للضمان و طريقة احتساب المعاش.

الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور 1444 بعد التعديلات الجديدة

يتم تحديد استحقاق دعم الضمان الاجتماعي وفقا لعدة أشياء منها عدد الأفراد و قيمة الدخل الشهري للأسرة، ولذلك حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حد مانع لصرف الدعم وهو كالنحو التالي:

عدد الأفراد الاستحقاق الشهري الحد الأدنى لمعاش الضمان للفرد 1000 ريال سعودي الحد الأدنى 2001 ريال. الأسرة المكونة من فردين الاستحقاق 1285 ريال الحد المانع 2570 ريال.

أما الأسرة المكونة من 3 أفراد الاستحقاق 1570 ريال. الحد الشهري 3140 ريال. الأسرة المكونة من 4 أفراد الاستحقاق 1855 ريال. الحد المانع 3710 ريال. أما الأسرة المكونة من 5 أفراد الاستحقاق 2140 ريال. الحد المستحق 4280 ريال.

الأسرة المكونة من 6 أفراد الاستحقاق 2420 ريال الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور 4840 ريال. أما الأسرة المكونة من 7 أفراد الاستحقاق 2710 ريال. الحد المانع 5420 ريال. الأسرة المكونة من 8 أفراد الاستحقاق 3000 ريال الحد المانع 6000 ريال.

على هذا يكون الحد الأدنى للفرد هو 550 ريال سعودي للضمان الاجتماعي المطور وللأسرة 1100 ريال سعودي.

طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور

يقصد بالمعاش هو المبلغ الشهري التي يتم صرفة من الضمان إلي الأسر أو الأفراد المستحقة للدعم، ويمكن احتساب الدعم بالخطوات التالية:

أولا يقوم المستفيد بتحديد قيمة الدخل الشهري الكلي للأسرة عن طريق جمع جميع الدخل المكتسب الشهري للأسرة.

ثم يتم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري، مع إضافة ذلك إلى مجموع الدخل الغير مكتسب.

بعد ذلك يتم مقارنة مجموع الدخل المحتسب مع الدخل الحد الأدنى وهو للفرد 550 ريال سعودي و للأسرة 1100 ريال.

آلية احتساب الضمان الاجتماعي المطور

كما وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية إلكترونية لحاسبة قيمة دعم استحقاق معاش الضمان، طريقة أستخدام الحاسبة التقديرية هي:

أولا قم بالتوجه إلى بوابة الحاسبة التقديرية للضمان الاجتماعي المطور.

قم بالدخول رقم الهوية للمستفيد.

بعد ذلك قم بتحديد قيمة الدخل الشهري المكتسب لجميع أفراد الأسرة، مع تحديد عدد الأفراد.

ثم إدخال البيانات المطلوبة.

بعد ذلك قم بالنقر على احتسب.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

يمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

قم بالضغط على تسجيل جديد.

قم كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

بعد ذلك قم بإدخال كلمة مرور و إدخال مرة أخرى لتأكيد.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله.

الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل.

قم لاستكمال إدخال البيانات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل، مع رفع المستندات المطلوبة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط التي يجب توافرها في المتقدم في الضمان وهي:

أن يكون الفرد أو الأسرة المتقدمة سعودية الجنسية.

يشترط أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يزيد الدخل الشهري للفرد على 550 ريال سعودي و للأسرة 1100 ريال سعودي.

إرفاق المستندات المطلوبة.

أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

توافق البيانات المطلوبة للتسجيل.

ألا يكون مسجل في مراكز الإيواء.

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور

يجب على كل مواطن مسجلاً على الضمان الاجتماعي المطور تحديث بياناته في حاله حدوث تغيير في البيانات الشخصية وهذا لتجنب إيقاف الدعم، وطريقة التحديث هي: