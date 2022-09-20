نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط الدعم الريفي للنساء؟ وخطوات التسجيل في دعم الريفي reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم الريفي للنساء، من أهم وأكبر المبادرات التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية هو برنامج الدعم الريفي الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتحسين جودة الإنتاج لكي يتم تصدير المحاصيل الزراعية، ولذلك تسعى المملكة العربية السعودية بجميع الطرق الممكنة، كما تهدف المملكة إلى تشجيع الشباب والأسر السعودية على العمل في المجال الزراعي لذلك تم تقديم الدعم الريفي لكي يحصل الأسرة أو الفرد المستفيد من الدعم على دعم مادي يساعده في العمل في هذا المجال، ويمكن للنساء أيضا الاستفادة من الدعم وقد حددت الوزارة بعض الشروط التي لابد من توافرها لقبول التسجيل و سنوضح لكم هذا بالتفصيل.

شروط الدعم الريفي للنساء

لقد وضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها في النساء لقبول طلب الحصول على الدعم الريفي، الشروط هي:

يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أي من أبوين سعوديين.

أن تكون المتقدمة مقيمة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام اثناء التقديم.

يشترط ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدمة عن 6000 ريال سعودي.

أن يكون لديها خبرة في المجال الزراعي.

ألا تكون المتقدمة تعمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة.

امتلاك المرأة المتقدمة حساب بنكي جاري.

أن تكون المتقدمة مقيمة في أحد المناطق التابعة إلى برنامج الدعم الريفي.

ألا تكون مستفيدة من إحدى التمويلات التي تقدمها المملكة من قبل.

خطوات التسجيل في الدعم الريفي 1444

بعد أن عرضنا لكم الشروط التي يجب توافرها في النساء لقبول طلب الحصول على الدعم الريفي، سنوضح لكم خطوات التسجيل وهي:

أولا قم بالتوجه إلى بوابة الدعم الريفي الإلكتروني.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة إنشاء حساب جديد.

سيتم انتقالك إلى صفحة تسجيل البيانات قم بإدخال البيانات المطلوبة (تاريخ الميلاد، رقم الهوية، رقم الجوال، تعيين كلمة المرور، تأكيد تعيين كلمة المرور).

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله في المربع المخصص له.

ثم قم التعهد والإقرار على صحة البيانات التي تم تسجيلها.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم قم بتحديد برامج الدعم التي تريد الحصول عليها.

استكمال إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم إدخال بيانات المشروع الزراعي.

قم برفع المستندات المطلوبة (دراسة الجدوى للمشروع، التحليل المالي و الاقتصادي).

ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

هكذا سيتم إرسال طلب التقديم في برنامج الدعم الريفي، وسيقوم البرنامج بمراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها، وسيتم الرد على الطلب بالقبول أو بالرفض ويمكن للمتقدم متابعة الطلب ومعرفة نتيجة الطلب.

الاستعلام عن الدعم الريفي للنساء 1444

بعد تقديم الطلب التسجيل في الدعم الريفي يمكن للنساء الاستعلام عن الطلب ومعرفة إذا تم قبول الطلب أو رفضه، طريقة الاستعلام هي:

التوجه إلى موقع الدعم الريفي.

قم بتسجيل الدخول بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

قم بالضغط على الاستعلام عن دعم الريف.

تسجيل البيانات المطلوبة ورقم الهوية.

إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

ثم الضغط على أيقونة بحث.

كم مبلغ الدعم الريفي

يختلف قيمة الدعم الريفي من من متقدم إلي أخر وذلك باختلاف قيمة رأس المال، ويمكن احتساب المبلغ على النحو التالي:

قيمة الدعم الريفي لكل شجرة منتجة أو جديدة هي 3.5 ريال سعودي.

قد يحصل المتقدم على دعم كدفعة أولى يبلغ قيمته 4500 ريال سعودي.

يتم احتساب قيمة الدعم الإضافي بنسبة 10% من قيمة رأس المال.

متى ينزل دعم الريفي

بعد أن يتم تقديم طلب الحصول على الدعم الريفي و تقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل، يقوم القائمين على برنامج الدعم الريفي بمراجعة جميع البيانات المسجلة والتأكد من صحتها ويستغرق مدة دراسة الطلب 60 يوم من يوم التسجيل، كما يؤكد البرنامج عن ضرور إرفاق المستندات و إدخال البيانات بشكل صحيح لكي يتم النظر في الطلب والرد عليه.

شروط الدعم الريفي للمتقاعدين

يحق ايضا للمتقاعدين التقديم في الدعم الريفي ولكن بعدة شروط وهي: