طريقة التسجيل في حافز للمرة الثالثة والحصول علي 15 ألف ريال

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حافز للمرة الثالثة 1442، والذي يقدم الدعم المادي للمواطنين بالمملكة العربية السعودي الذي يصل إلي 15 ألف ريال سعودي، كما يقدم لهم العديد من الدورات التدربية التي تؤهلهم إلي سوق العمل، حيث كان أول من إنشاء برنامج حافز وطالب به هو الملك عبد الله عام 2011 من اجل دعم الشباب الباحث عن عمل والذي يجد صعوبة في الحصول عن عمل، لذا نقدم لكم عبر موقع ثقفني في الفقرات التالية ألية التسجيل في حافز، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، كما نقدم لكم رابط التسجيل المباشر وخطوط التواصل مع برنامج حافز.

طريقة التسجيل في حافز للمرة الثالثة

يتمكن المواطن الذي تنطبق عليه شروط حافز التعرف علي كيفية التسجيل في حافز للمرة الثالثة والتي قد لا تختلف كثير عن التسجيل في حافز لأول مرة، حيث يستطيع برنامج حافز استقبال طلبات المتقدمين لأكثر من مرة حيث تتم طريقة التسجيل في حافز للمره الثالثة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني طاقات. الضغط علي أيقونة باحث عن عمل ثم النقر علي تسجيل جديد. تحديد نوع الهوية الوطنية. تسجيل البيانات الخاصة بك مثل (رقم الجوال، الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد). انتظار سالة التأكيد علي الهاتف المحمول. الموافقة علي الشروط والأحكام. وبذلك قد أتممت علمية التسجيل بنجاح.

شروط التسجيل في حافز 1444



حدد برنامج حافز بعض الضوابط اللازمة للقبول فى التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل، كان أهم هذه الشروط التالي:

يجب أن لا يتجاوز عمر المستفيد عن 35 عام، ولا يقل عن 20 عام.

ينبغي أن لا يكون المتقدم يجمل بالقطاعات الحكومية أو الخاصة.

يجب عدم حصول المستفيد علي أي معونات أو مساعدات من قبل المملكة.

ينبغي أن يكون لدي المتقدم القدرة علي العمل.

تواجد المستفيد في المملكة مدة زمنية لا تقل عن 9 اشهر متتالية، أي عدم مغادرة المملكة اكثر من 3 اشهر في العام.

يجب تواجد أي مصادر دخل لدي المتقدم.

عدم تواجد المتقدم في احد المراحل التعلمية مدرسية أو جامعية.

يجب أن يكون المتقدم يمتلك انشطه تجارية.

ينبغي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

شروط التقديم في حافز 1444

يشترط برنامج حافز علي المتقدمين الذين سبق لهم العمل في احدي الجهات الحكومية أو الطلبة أو الذين استفادوا من دعم المملكة علي التالي:

إذا كان الراغب في التسجيل في حافز كان يعمل في أي جه من الجهات يجب أن يتقدم في التسجيل في حافز بعد 3 اشهر علي الأفل من انتهاء علاقته بالعمل. لو كان الراغب في التسجيل انهي دراسته الجامعية ورغب في التسجيل يجب أن يمر 6 اشهر على الأفل بعد انتهاء الدراسة. إذا كان الراغب في التسجيل في حافز كان يحصل علي مكافأة أو معونات من الدولة يجب عليه الانتظار عام كامل بعد توقف المعونات عنه ثم يبدأ في التسجيل.

رابط التسجيل في حافز للمرة الثالثة

يستطيع المواطنين التسجيل في حافز للمره الثالثة من خلال الموقع الرسمي الخاص بـ صندوق تنمية الموارد البشرية هدف وأضافه البيانات المطلوبة للتسجيل للمرة الثالثة، كما يتمكن المستفيدين الراغبين في التسجيل مره اخري إتباع تعليمات شروط التسجيل للمره الثانية.

دعم حافز للمرة الثالثة المالي



يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية“هدف” من خلال برنامج حافز دعم مادي للمتقدمين تجاوز 15 ألف ريال سعودي تم تقسيم المبالغ إلي ثلاث مرات خلال العام، يتم صرف في الأربعة اشهر الأولي من العام 1500 ريال سعودي (دعم حافز للمرة الأولي)، كما يصرف 1250 ريال سعودي للمستفيدين في الأربعة اشهر التالية (دعم حافز للمرة الثانية)، ويتم صرف 1000 ريال سعودي للأربع اشهر التي تليها (دعم حافز للمرة الثالثة) في العام.



طريقة التواصل مع خدمة العملاء

كشف برنامج حافز العديد من وسائل التواصل مع المواطنين الراغبين في التسجيل في حافز للمرة الثانية أو الراغبين في الاستفسارات التواصل مع خلال فريق خدمات الدعم الفني عبر رابط حافز توتير من خلال التواصل مع رم الدعم الفني الموحد عبر الاتصال بالرقم التالي (920020301).



يعد التسجيل في حافز تنفيذا للقرار الملكي رقم 44 لمن تعثر في الحصول علي وظيفة أو عمل يأكل منه العيش، حيث تصرف المبالغ المالية للمستفيدين من دعم حافز علي اكثر من مرحلة وفقا لعدة ضوابط خاصة بالبرنامج، فيما يأتي هذا ضمن جزء بسيط من الخدمات التي يقدمها خادم الحرمين الشرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030 لذا عليكم باتباع طريقة التسجيل في حافز للمره الثالثة والحصول علي 15 ألف ريال.

موعد صرف حافز شهر رمضان 1444

يتم صرف حافز شهر رمضان على المواطنين المستفيدين من الدعم المقدم من الحكومة السعودية يوم الاربعاء الموافق 5 من شهر أبريل 2023 الموافق بالشهر الهجري 14 رمضان 1444، كما يصرف دعم شهر شعبان 1444 يوم الأحد الموافق مارس 1444 القادم، فيما جاءت المواعيد الأخري لصرف حافز كالتالي:

حافز شهر ربيع الأول 1444 يصرف يوم الاربعاء 5 اكتوبر 2022.

يصرف حافز شهر ربيع الثاني يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2022.

حافز شهر جمادى الأولى يصرف يوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022.

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