نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية لدعم مستفيدي الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بنك التنمية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي هي من المعلومات التي تهم قطاع كبير من أبناء المملكة العربية السُّعُودية ، وذلك بعد أن تم توقيع اتفاقية خاصة بين بنك التنمية الاجتماعية والتسليف السعودي ووزارة الموارد البشرية لخدمة المواطنين من المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة ، والفقرات التالية تحمل تفاصيل تلك الاتفاقية وشروط التمويل الاجماعي لمسفيدي الضمان كاملة.

اتفاقية الموارد البشرية مع بنك التنمية الاجتماعية 1444

لقد تضمنت الاتفاقية التي تم إبرامها بين بنك التنمية الاجتماعية (التسليف سابقًا) وبين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (العمل سابقًا) السعودية أيضًا على مجموعة من الأهداف المهمة ، ومنها ما يلي:

إطلاق برامج دعم وتمويل مشركة بين الطرفين لكل المواطنين المسجلين بالضمان المطور.

تقديم بعض البرامج التدربية والبرامج التمويلية وأيضًا البرامج التأهيلية من بنك التنمية ، وذلك من أجل مساعدة مستفيدي الضمان الاجتماعي في الحصول على فرصة عمل.

تمكين المواطنين والمواطنات المسجلين في الضمان الاجتماعي المطور أيضًا من الحصول على منتجات التمويل المتنوعة المتوفرة عبر بنك التنمية.

مساعدة الأسر المنتجة خصوصًا على تحسين مستواهم المعيشي ، إلى جانب استضافة مشروع (يمام كافية) في بعض المساحات المجانية بمقرات وزارة التنمية الاجتماعية.

قروض بنك التنمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يمكن الحصول على قروض بنك التنمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال اتباع ما يلي من شروط وخطوات.