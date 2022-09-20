نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن التسجيل في الدعم الريفي.. شروط برنامج دعم ريف للأسر المنتجة 2022 reef.gov.sa وتسهيل إجراءات الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الدعم الريفي ، هو ما نختص به هذا التقرير المفصل والذي سنتعرف من خلاله على شروط الدعم الريفي للأسر المنتجة، وطريقة التسجيل في الدعم الريفي ، من أجل الاستفادة من كافة الخدمات التي يتميز بها دعم ريف في السعودية، وتزداد عمليات البحث عبر محرك البحث عن رابط تسجيل دعم ريف ، كما يطرح الكثير من المواطنين المزارعين في المملكة السعودية عن متى ينزل الدعم الريفي، وذلك تزامناً مع إتمام عمليات التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة.

تسجيل الدعم الريفي

تسجيل الدعم الريفي ، هو ضمن رؤية المملكة 2030 ، والدعم الريفي في السعودية له عدة أهداف منها الحصول على الدعم المادي الذي يساعد صغار المزارعين في المملكة في تنمية كافة أنشطتهم الزراعية، وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أن برنامج دعم ريف للأسر المنتجة هدفه الأساسي هو تحسين القطاع الريفي الزراعي في المملكة وزيادة الكفاءة والإنتاج، وهو موضوع وضع اهتمام كبير جداً.

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بوابة ريف الإلكترونية منذ فترة قصيرة، وأعلنت فتح باب استقبال طلبات التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة من كافة القطاعات في المملكة، متخصصي تربية النحل والمسؤولين عن إنتاج اللبن وكذلك منتج الورد والمحاصيل الأخرى البعلية والفاكهة.

شروط تسجيل الدعم الريفي

التسجيل ففي الدعم الريفي ، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية شروط تسجيل الدعم الريفي، والتي من أهمها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أو حاملاً لبطاقة التنقل.

أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشراً لمهامها بنفسه.

أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

ألا يقل عمر المتقدم عن إحدى وعشرون عاماً.

ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريالاً.

ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريالا سنوياً لكافة البرامج.

تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة وثائق معتبرة لدى البرنامج.

الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية و الفنية التي يعتمدها البرنامج.

أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلاً في المنصة الإلكترونية .

استكمال البيانات الشخصية و الفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

كم مبلغ الدعم الريف وموعد نزول دعم ريف

هناك العديد من المواطنين المزارعين في المملكة السعودية ممن أتموا عملية التسجيل في الدعم الريفي ، يتساءلون الآن عن كم مبلغ دعم ريف.؟ ومتى ينزل دعم ريف، فمن خلال حساب الدعم الريفي للأسر المنتجة التي تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اتضح أن دعم ريف مبلغ قدره 54 ألف ريال يتم صرفها في السنة الواحدة، أما فيما يخص الإجابة على سؤال متى ينزل دعم ريف، ففي حالة القبول يبدأ نزول دعم الريف من اليوم الأول للأشهر الميلادية، وحتى اليوم العاشر من نفس الشهر.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

استكمالاً لما نقدمه لكم، نوفر لكم الآن طريقة التسجيل في دعم ريف ، وذلك من خلال عدة خطوات هامة يجب إتباعها عند الرغبة في إتمام عملية تسجيل دعم ريف بوابة الدعم الريفي تسجيل الدخول في السعودية، والخطوات تتمثل في الفيديو التالي:

رابط التسجيل في الدعم الريفي بوابة ريف تسجيل الدخول

من خلال تسجيل دخول بوابة ريف ، يُمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل التي تخص تسجيل دعم ريف، ومعرفة الخطوات الصحيحة التي يجب إتباعها من أجل إتمام عملية التسجيل في الدعم الريفي، وجدير بالذكر أن برنامج الدعم الريفي يستهدف بعض من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، من خلال إطلاق 8 برنامج فرعية لكل قطاع.

تحديث: إقبال كبير من المواطنين في السعودية على محرك البحث الشهير “Google” رغبة منهم في معرفة طريقة التسجيل في الدعم الريفي ، وذلك من أجل الاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها بوابة دعم الريف تسجيل دخول، بالإضافة إلى الاستفادة من دعم ريف المُقدم من المملكة العربية السعودية لكافة المواطنين المزارعين لديها، بعد إتمام عملية التسجيل في دعم الريف في السعودية وقبولهم في برنامج دعم ريف، الذي تم إطلاقه منذ أيام قليلة بهدف تحسين المنتجات وتحسين القطاع الريفي في المملكة، علماً أنه يجب أنن تتوافر شروط التسجيل في دعم الريف ، والتي تم توضيحها أعلاه.

تحديث: نشر برنامج دعم ريف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ ساعات قليلة، أن الميزة التي تمتلكها منطقة جازان هي ميزة نسبية حيث تشمل منتجات الفواكه والثروة الحيوانية والثروة السمكية والمنتجات الغذائية من السمسم، زيت السمسم، المحاصيل البعلية ومنتجات الأخشاب، الزيوت، العطور، صمغ النحل، الشمع، شموع ومواد التجميل والعناية بالبشرة، وكان برنامج الدعم الريفي أعلن سابقاً رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية للحصول على دعم ريف.

دعم ريف لربات البيوت “الأسر المنتجة”

دعم ريف لربات البيوت أو دعم الريف للأسر المنتجة ، والتي تم إطلاقه من قبل وزارة الزراعة والمياه السعودية لتقديم الدعم المادي من خلال تسجيل دعم ريف لربات البيوت 1443 ، كما يُقدم الكثير من الخدمات من أجل تحسين المستوى المعيشي لكافة الأسر المنتجة في المملكة. وأتاحت منصة دعم ريف الإلكترونية سهولة التسجيل في دعم ريف لربات البيوت وذلك من خلال عدة خطوات ذكرناها خلال تقارير أخرى متتالية.

دعم ريف موعد صرف سبتمبر 2021

من خلال ما نسعى لتقديمه من تفاصيل وأخبار، فقد أعلن برنامج دعم ريف عن موعد صرف الدعم المالي ، حيث تصدرت عمليات البحث خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت عن موعد صرف دعم ريف لشهر سبتمبر 2021 ، وفي ذات السياق نشر برنامج دعم ريف عبر الحساب الشخصي على موقع تويتر تغريدة أعلن خلالها أن موعد صرف دعم ريف الخاص بالمستفيدين لشهر سبتمبر 2021 ، سيكون بتاريخ 05/ 09/ 2021.

هل دعم ريف للأسر المنتجة مسترد ؟

جاء ضمن التساؤلات التي يطرحها الكثير من الأشخاص عبر التواصل مع برنامج دعم ريف عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث طرحت مواطنة سؤالاً: هل يتم استرداد الدعم الريفي للأسر المنتجة، وجاء الرد على هذا السؤال على الفور عبر الصفحة الشخصية لبرنامج دعم ريف عبر تويتر قائلاً: أن الدعم المقدم من برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة غير مسترد مُشيراً أنه يسعد بخدمة كافة المواطنين.

ويعمل حاليا برنامج دعم ريف على تقديم الدعم الكامل لجميع الأسر المنتجة وتحديداً المزارعين في كافة أنحاء المملكة السعودية، وتم صرف الدعم المادي للمستفيدين والمستفيدات من برنامج دعم ريف لشهر سبتمبر 2021 ، وفي الوقت الحالي يتداول الكثير من النشطاء عبير موقع التواصل الاجتماعي تويتر العديد من التفاصيل الخاصة بنجاح برنامج دعم ريف فيما يخص المشاريع التي تم الانتهاء منها وخاصة مشاريع الزيوت والمحاصيل الزراعية.

كم العمر المناسب للتقديم على دعم ريف للأسر المنتجة ؟

طرح الكثيرين بعض التساؤلات، وكالعادة ظهر برنامج الدعم الريفي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مُجيباً على تلك التساؤلات، وكان أبرز التساؤلات التي طرحها البعض اليوم، كم العمر المناسب للتسجيل في دعم ريف والحصول على الدعم المادي المقدم للأسر الريفية المنتجة، وكان الجوار من برنامج دعم ريف كالتالي”العمر المناسب للتقديم والاستفادة من الدعم هو ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً”.

برنامج دعم ريف للأسر المنتجة

أوضح برنامج ريف عبر الحساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ورداً على أحد المواطنين متسائلاً “تتم دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة “القيمة المضافة” خلال 60 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع، نسعد بخدمتك. ويواصل برنامج دعم ريف تسجيل ربات البيوت والأسر المنتجة، حيث يستقبل رابط تسجيل دعم ريف كافة الطلبات المقدمة من المواطنين المزارعين في المملكة السعودية عبر البوابة الإلكترونية دعم ريف.

ومن ضمن التساؤلات من المستفيدين والراغبين في إتمام عملية التسجيل في برنامج ريف ، طرح أحد الأشخاص سؤالاً عبر صفحة برنامج الدعم الريفي تويتر متساءلاً “ما هو رقم برنامج ريف.؟” وما هي خطوات وطريقة التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة، وجاء الرد مباشرة عن طريق خدمة العملاء لبرنامج الدعم الريفي قائلاً “لمعرفة الخطوات والتسجيل في برنامج ريف، نسعد بتواصلك خلال أوقات عمل مركز الاتصال من الأحد إلى الخميس من 8:00ص حتى 4:00م على الرقم الموحد الخاص ببرنامج دعم ريف وهو: 19930، نسعد بخدمتك”.

برنامج دعم ريف الفئات المستهدفة

وتتوالى التساؤلات عن تفاصيل برنامج دعم ريف ، الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة لكل سعودي وسعودية متفرغين لعملهم في الأنشطة الزراعية التي يتم دعمها من خلال التسجيل في دعم ريف للعاطلين والأسر المنتجة وفقاً للشروط التي حددتها الوزارة والتي تم توضيحها بعالية ضمن شروط التقديم في برنامج ريف ، والتي من ضمنها وأهمها الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

ورداً على أحد المواطنين المزارعين بالمملكة حيث طرح الأخير سؤالاً عبر الصفحة الرسمية لبرنامج ريف تويتر، وكان الرد من برنامج دعم ريف فيما يخص القيمة المضافة وكيفية احتساب دعم ريف الأسر المنتجة “يتم احتساب دعم الأسر المنتجة (القيمة المضافة) بنسبة 10٪ من رأس المال المعتمد في البيانات المسجلة في الطلب، من قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000ريال في السنة وقيمة الحد الأعلى للدعم هي 4,500ريال شهرياً”.

هل يؤثر دعم ريف على على الضمان الاجتماعي ؟ والعكس برنامج ريف يوضح

طرحت مستفيده من الضمان الاجتماعي سؤالاً هاماً “هل يؤثر الدعم الريفي على الضمان الاجتماعي ؟ والعكس هل يؤثر الضمان الاجتماعي على دعم ريف” وجاء الرد سريعاً كالمعتاد من برنامج الدعم الريفي ، حيث أكد برنامج ريف أن الدعم المقدم للأسر المنتجة لا يؤثر على الضمان الاجتماعي، وكذلك لا يتأثر دعم ريف بالضمان الخاص بالمستفيد براتب الضمان الاجتماعي، وكان هذا هو رد برنامج ريف على سؤال أحد المستفيدات من الدعم الريفي بقولة. “إن الضمان لا يؤثر على برنامج التنمية الريفية المستدامة، نسعد بخدمتك”.

برنامج دعم ريف: طريقة الاعتراض على نتائج الأهلية

أوضح برنامج دعم ريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل تويتر رداً على أحد المستفيدين من برنامج دعم ريف ، ما هي الطريقة الصحيحة لتقديم طلب الاعتراض على نتائج الأهلية في الدعم الريفي، وأوضح برنامج ريف ، أنه إذا ظهر لك جملة غير مستحق للدعم ، وقتها يُمكنك تقديم اعتراض على نتائج الأهلية في الدعم الريفي ، وتتمثل هذه الطريقة فيما يلي من خلال الفيديو التالي:

برنامج دعم الريفي – يُجيب

من المعلوم أن برنامج دعم ريف يستقبل الكثير من التساؤلات على مدار اليوم، وجاء ضمن تساؤلات الأشخاص هل تؤثر المؤسسة في على دعم ريف مع العلم يوجد سجل صغير به عامل واحد بس ولا فيه أي دخل من السجل، وكان الجواب من برنامج الدعم الريفي كالتالي: لا يؤثر السجل التجاري على برنامج التنمية الريفية المستدامة، كما أكد برنامج ريف ، أن وجود عامل على الكفالة الشخصية لا يؤثر على الدعم، وللاطلاع على شروط التسجيل في دعم ريف يكون من خلال زيارة الموقع الرسمي لبرنامج الدعم الريفي عبر الإنترنت.

تحديث بيانات دعم ريف

دعا برنامج ريف جميع المستفيدين من الدعم الريفي ضرورة تحديث البيانات والتأكيد عليها، حيث أوضح برنامج دعم ريف الخطوات التي يجب القيام بها في حالة رفض طلب التسجيل في دعم ريف للحصول على الدعم المالي المقدم والمدة التي يجب فيها إعادة تقديم الطلب. وكان ذلك من خلال الرد على أحد استفسارات الأشخاص من المستفيدين من دعم ريف تم رفض طلبة، ويحتاج إلى إتمام عملية تسجيل دعم ريف مرة أخرى. وذلك يتطلب تحديث البيانات والتأكيد عليها مرة أخرى، وأوضح ريف أنه يمكن تعديل البيانات وتحديث الطلب في حال تم الرفض، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.

ونشر برنامج ريف عبر صفحته الموثقة عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغير تويتر تغريده جاء مضمونها، أن برنامج دعم ريف يفخر بتقديم الدعم الريفي لزراعة الليمون في المملكة العربية السعودية. كما أوضح دعم ريف متوفر لجميع المزارعين الذين يزرعون هذه الأشجار الجميلة وفقاً لشروط دعم ريف للأسر المنتجة والضوابط المعلنة، مُشيراً أن التسجيل في دعم ريف ما زال متاحاً عبر رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف. ونشر البرنامج صورة توضح أشهر أنواع الليمون في المملكة السعودية.

وكما هو معروف يستقبل برنامج ريف كافة الاستفسارات والتساؤلات ويعمل على الرد والإجابة عليها على الفور، وكان أحد الأشخاص طرح سؤالاً عبر صفحة ريف على تويتر ، يسأل خلاله هل يدعم برنامج ريف التصوير، وجاء الرد كالتالي: التصوير لا يعتبر من ضمن الأنشطة المدعومة في برنامج ريف للحصول على الدعم.

برنامج الدعم الريفي: أنشطة الثروة السمكية التي يدعمها برنامج ريف

وما زالنا نواصل معكم تقديم المزيد من التفاصيل فيما يخص الإجابة على تساؤلات العديد من الأشخاص بخصوص الأنشطة التي يشملها دعم ريف ، حيث كشف برنامج ريف عبر تويتر التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن الأنشطة التي يشملها الدعم ريف ، وبالتحديد حسب إرسال استفسار أحد المواطنين فيما يخض الثروة السمكية، فقد أكد برنامج دعم ريف ، أنه يمكن للمستفيد أو طالب الدعم التقدم بتسجيل طلب وثيقة العمل الحر من خلال منصة البوابة الإلكترونية للعمل الحر.

كما نشر فيديو يوضح طريقة التسجيل في دعم ريف ، وذلك من خلال خطوات بسيطة وسهلة جداً ، يُمكنكم الإطلاع على هذا الفيديو لما هو مرفق أدناه، وإتمام عملية تسجيل الدعم الريفي عبر بوابة ريف الإلكترونية. للحصول على الدعم المالي المقدم.

رقم برنامج ريف

ازداد البحث خلال الساعات الأخيرة من أمس الجمعة من قبل المستفيدين عن رقم برنامج دعم ريف، رغبة منهم في الوصول إلى رقم الدعم المباشر لبرنامج ريف، وذلك من أجل إتمام التواصل مع فريق الدعم لطرح بعض التساؤلات فيما يتعلق بـ طريقة التسجيل في الدعم الريفي ، ومعرفة موعد صرف دعم ريف ، والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بـ تسجيل دعم ريف من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف “التمنية الريفية المستدامة”.

وأوضح برنامج ريف عبر صفحته الرسمية والموثقة عبر تويتر رقم دعم ريف للتواصل وطرح كافة التساؤلات فيما يتعلق بمعرفة القطاعات المستهدفة في برنامج الدعم الريفي. حيث يُمكنكم الاتصال والاستعلام عن جميع خدمات برنامج ريف التنمية الريفية المستدامة والاتصال على رقم برنامج ريف وهو 19930.

برنامج دعم ريف تويتر

ومن خلال ما يسعى برنامج دعم ريف لتقديمه من خدمات ودعم لكافة المستفيدين من المزارعين والأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية، فقد أطلق حساب شخصي رسمي على تويتر ، وذلك بهدف التسهيل على المستفيدين من برنامج دعم ريف إتمام التواصل وطرح جميع الأسئلة التي يبحثون عن إجابة لها.

وفي يوم القهوة العالمي أعلن برنامج ريف تويتر الاحتفال بـ يوم القهوة العالمي حيث أوضح البرنامج الاحتفال بهذه المناسبة وأوضح #برنامج_ريف بدعم زراعة هذا المحصول في أراضي المملكة وبأيدي أبنائها، وكان هاشتاج #يوم_القهوة_العالمي قد انتشر بشكل كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الأولى من أمس الجمعة.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

يحتل هذا التساؤل متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل محض اهتمام جميع المستفيدين من الدعم الريفي للأسر المنتجة وصغار المزارعين في المملكة العربية السعودية، ونحن نعمل على جلب كافة الإجابات على تساؤلات البعض من مستحقي دعم برنامج ريف. ونقلاً عن حساب ريف الموثق عبر تويتر، رداً على استفسار أحد الأشخاص، يكون موعد نزول دعم ريف بعد التسجيل في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وتستمر عمليات نزول الدعم الريفي حتى يوم 10 من نفس الشهر.

وضمن ما يُقدمه برنامج دعم ريف لجميع المستفيدين من الدعم الريفي ، نشر برنامج ريف عبر تويتر تغريدة صغيرة مضمونها شرح تفصيل كيف تزيد دخل مزرعتك بإضافة عناصر سياحية ريفية إليها، وفي سايق ذلك أوضحت سارة المالكي سفيرة برنامج ريف عن التجربة الناجحة التي خاضتها في مجال الزراعة واستضافتها لعدد من السياح الأجانب من أوروبا في منطقة جازان، وكان برنامج ريف تويتر نشر فيديو يوضح هذا.

وطرح بعض الأشخاص بعض التساؤلات والتي جاء أبرزها كيف يقدم برنامج ريف الدعم للمستفيدين، ورداً على هذا التساؤل أوضح برنامج ريف عبر حسابة الرسمي على تويتر أنه يدعم المستفيدين مرة واحدة بالسنة، ويدعم مستفيدي الأسر المنتجة القيمة المضافة شهريًّا لمن تنطبق عليه الشروط. وأن البرنامج يقدم الدعم المالي الغير مسترد للعيد من أبناء المملكة السعودية، وذلك بهدف تحسين حالة المعيشة والعمل على تطوير المستوى الزراعي.

إيداع دعم ريف

رد برنامج دعم ريف على استفسار أحد المواطنين المزارعين في المملكة السعودية عن موعد إيداع دعم ريف ، وأجاب برنامج ريف عبر حسابه الرسمي الموثق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: تم إيداع مبالغ الدعم وقد تختلف أوقات تنفيذ عملية إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين من بنك لأخر، نسعد بخدمتك. وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص التسجيل في دعم ريف.

التسجيل في دعم ريف “حملة ريف يدعمك”

نشر برنامج ريف عبر تويتر رابط التسجيل في ريف يدعمك ، حيث أوضح برنامج دعم ريف من خلال تغريده على حسابه الرسمي الموثق عبر تويتر إذا كنت تملك مزرعة للبن أو منحلة، أو تزرع أنواع مختلفة من الفواكه أو الورد مُزارعنا الجيزاني الأصيل ، وسنتابع معكم التفاصيل الجديدة فيما يخص هذه الحملة التي ستقدم الكثير من المساعدة لصغار المزارعين ، والتسجيل في ريف يدعمك.

كما نشر برنامج دعم ريف على تويتر تغريده مفادها، أن التسجيل ما زال مستمراً، حيث جاءت التغريده كما يلي: مزارعينا في جميع مناطق المملكة يمكنكم الآن التسجيل في بوابة ريف للحصول على الدعم الزراعي بكل يسر وسهولة، وذلك عن طريق تسجيل بياناتكم في الرابط الخاص بالبوابة الإلكترونية لبرنامج دعم ريف. موجهاً خطابه إلى جميع المزارعين في المملكة السعودية

التسجيل في دعم ريف

وبخلاف التغريده الأخيرة برنامج ريف على تويتر، إلا أن برنامج الدعم الريفي لم يقتصر فقط على تلك التغريده بل قام بنشر تغريده أخرى منذ ساعات قليلة موجهاً كلماته إلى المزارعات في جميع مناطق المملكة مضمون التغريده “في ⁧#برنامج_ريف⁩ جزء كَبير من دعمنا نوجّهه للمزارعات حابة تطورين مزرعتك أو تزيدين إنتاجك برنامج ريف حلّك وموجود عشانك، وظهر خلال فيديو التغريده إحدى المزارعات وهي تقوم بحصد محصول الرمان في مزرعتها.



ويستمر دعم ريف في نشر المزيد عبر الحساب الشخصي الرسمي على تويتر حيث نشر اليوم الإثنين الموافق 25-10-2021 منذ قليل تغريده مفادها إلى مزارعي ونحالي المنطقة الشرقية متشوقون لرؤيتكم والتسجيل في برنامج دعم ريف المكان: محافظة الأحساء – العثيم مول الوقت: 4:30 – 10:30م من 25-27 من شهر أكتوبر الجاري، وسوف نتابع كل ما هو جديد كما عودناكم وسنعمل على تقديم المزيد من الأخبار.

ومال زال برنامج دعم ريف ينطلق في جميع أنحاء مناطق المملكة حيث وصلت حملة ريف يدعمك في منطقة الأحساء اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر 2021 ، ونشر دعم ريف عبر تويتر تغريده تتضمن هذا الخبر، وكتب ريف على تويتر أن برنامج الدعم الريفي ما زال يستقبل كافة عمليات التسجيل في دعم ريف ، قائلاً نحن في انتظار كافة الاستفسارات وسنجيب عليها في اسرع وقت ممكن.

برنامج دعم ريف التسجيل مستمر

وفي أخر تغريده عبر الحساب الرسمي لبرنامج الدعم الريفي على تويتر نشر البرنامج تدوينه صغيرة مفادها، لأجل أن تكون مثل من تقدم بخطوة التسجيل في الدعم الريفي للحصول على الدعم المالي المُقدم، وذلك بهدف تطوير المزارع الخاصة بالمستفيدين والمستفيدات من دعم ريف، وكان مضمون التغريدة كالتالي: “عشان تكون زي توفيق وحيدر ومنى وأحمد وتستفيد من دعم ريف! قم بـ التسجيل في دعم ريف ، وذلك من خلال الرابط المرفق بعاليه وانتظر وصولنا الباحة”.



استمرار التسجيل في دعم ريف

ما زال البرنامج يستقبل عمليات التسجيل في دعم ريف ، وذلك من أجل تقديم المساعدة والدعم لصغار المزارعين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، ومن ضمن ما قان بنشره برنامج دعم ريف عبر تويتر ، تفاصيل مزرعة السلوى من ناحية كيف بدأت مزرعة السلوى ، وكافة المساهمات التي قدمتها المرأة الريفية في مزرعة السلوى، وكيف تحولت المزرعة إلى مزار سياحي من أبرز المزارات في محافظة بيشة، كل هذا تتعرفون عليه من خلال الفيديو الذي تم نشره أمس السبت عبر حساب دعم ريف على تويتر.

الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية

بات جميع ممن قاموا بإتمام عملية التسجيل في دعم ريف ، يبحثون الآن عن رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية ، وهو ما سنوضحه لكم خلال هذه الفقرة الصغيرة ، فالجميع يرغب في معرفة هل تم إيداع دعم ريف في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الدعم الريفي، ومن أجل الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية ، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها، أولها هو تسجيل الدخول عبر موقع الدعم الريفي وذلك من خلال الولوج عبر رابط دعم ريف المرفق بعاليه أو ما يتمثل في: reef.gov.sa ، ثم تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم ورقم وكلمة المرور ، ثم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية ، ثم كتابة رقم الهوية ورقم الطلب، ثم اختيار أيقونة بحث، وبعدها سيتم ظهور نتيجة البحث وستظهر أمامكم كافة التفاصيل التي تخص الدعم الريفي.

تحديث: واستكمالاً لما نقوم بتقديمه ورصدة من أخبار فيما يخص التسجيل في دعم ريف ، فقد نشر برنامج الدعم الريفي من جديد عبر الحساب الرسمي الموثق على تويتر تغريده هامة جدا موجهة لجميع الأشخاص الراغبين في معرفة هل يشمله دعم ريف أم لا، وأوضح برنامج ريف إذا كنت تنتمي للقطاعات المستهدفة وتعمل فيها وحابب التسجيل في الدعم الريفي فالآن بإمكانك أن تتأكد بنفسك إذا كنت مؤهل للتسجيل في دعم ريف أم لا، وذلك من خلال ما هو موضح عبر ألتغريده.

وما زال برنامج دعم ريف يواصل تقديم كافة التفاصيل التي تخص وصول الدعم المادي المباشر لجميع المستفيدين من برنامج دعم ريف، حيث جدد برنامج دعم ريف التعريف بجميع شروط التسجيل في دعم ريف عبر حسابه الرسمي الموثق على موقع التدوينات الصغيرة تويتر السعودية.

وقام بنشر فيديو يتناول قصة بعض المزارعين فهناك أبو حسن عسكري يشتغل في ارضه بعد الدوام، وأكد البرنامج أن عمليات التسجيل في الدعم الريفي ما زالت متاحه أمام جميع من يرغب في الحصول على الدعم المقدم. وسنتابع معكم المزيد فيما يخص هذا الشأن.

وبالرغم من ذلك يتساءل الكثير عن موعد إيداع دعم ريف ومتى ينزل الدعم الريفي في حسابات المستفيدين من دعم ريف ، وكانت الإجابة على ذلك قد جاءت من خلال الحساب الرسمي لبرنامج ريف عبر تويتر بعدما نشر تغريده مفادها “بعد إتمام إيداع مبالغ الدعم وقد تختلف أوقات تنفيذ عملية إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين من بنك لأخر، نسعد بخدمتك.

دعم ريف يوتيوب

وقام برنامج دعم ريف بنشر تغريده على حسابة الرسمي الموثق عبر تويتر معلناً عن قناة اليوتيوب الخاصة بدعم ريف والتي تحتوي على كافة الفيديوهات التي تخص برنامج الدعم الريفي والتي تحكي قصص النجاح التي يمر بها الدعم الريفي خلال المسيرة منذ أول أن انطلق في عام 2019 وحتى الآن حيث أفادت التغريدة بالآتي: قصص نجاحنا ونجاحكم وكل مقاطع #برنامج_ريف موجودة الآن على قناة اليوتيوب. هذا وسنتابع كل جديد فيما يخص برنامج دعم ريف في المملكة لعربية السعودية.



وما زال برنامج الدعم الريفي يعمل على نشر التغريدات التي تحتوي على تفاصيل وأخبار جديدة فيما يخص التسجيل في دعم ريف للحصول على الدعم المادي المقدم من البرنامج الذي أصبح محل اهتمام أعداد كبيرة من صغار المزارعين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ممن يرغبون في الحصول على دعم ريف لمواصلة التطوير من المحاصيل الزراعية المختلفة التي يستهدفها برنامج ريف في المملكة العربية السعودية.

وقد نشر برنامج دعم ريفي تغريدة حديثة بتاريخ الرابع عشر من شهر فبراير 2022 الحالي تضمنت: قبل تقديم الدعم ريف ، لا تنسى تتأكد من المميزات النسبية المدعومة في منطقتك.

منصة دعم ريف تويتر

ما زال الحساب الرسمي الموثق برنامج الدعم الريفي أو منصة ريف يواصل ويُباشر نشر العديد من التغريدات التي تقوم على شرح وتقديم كافة التفاصيل والسُبل التي من خلالها يستطيع جميع الأشخاص الإطلاع على كل ما هو جديد فيما يخص التسجيل في الدعم الريفي. والإطلاع أيضاً على الخطوات اللازمة من أجل الحصول على الدعم المالي المقدم من برنامج دعم ريف بعد التسجيل.

فقد نشر الحساب الرسمي الموثق على منصة التواصل الاجتماعي تويتر تغريده مضمونها: لكي يَصل الدعم إلى كل صغار المزارعين في جميع مناطق المملكة، عمل البرنامج على تسهيل إجراءات الحصول على الدعم.