- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن نطاق الكفيل في السعودية بالخطوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن نطاق الكفيل في السعودية بالخطوات، هناك العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، وكذلك المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يتم ذلك في بضع خطوات بسيطة وسهلة، فقط بشكل الكترونى فلا داعي للكفاح للوصول إلى مقر الوزارة، فقط تابع هذا المقال للحصول على المعلومات الوافية.
استعلام نطاق الكفيل بالخطوات
تقدم وزارة التنمية الاجتماعية والعمل خدمة الاستعلام عن نطاق الكفيل، سيتطلب ذلك رقم الاقامة ورقم الحدود، بالاضافة لذلك جواز السفر.
- ادخل إلى بوابة خدمات العمل.
- انقر فوق خدمات المساعدة.
- ابدأ الخدمة بالضغط على الخيار الذي يظهر أمامك.
- الرجاء تحديد نوع الخدمة التي تريدها.
- حدد نوع الكفيل.
- يمكنك التحديد عن طريق تحديد خيار البحث من رقم الإقامة.
- الرجاء تسجيل رقم إقامتك بدلا من ذلك.
- اكتب رمز التحقق.
- انقر فوق خيار البحث لرؤية جميع المستندات والتفاصيل التي تحتاجها.
الإستفسار عن وافد نقل كفالة من مكتب العمل
تم إنشاء وزارة العمل من قبل المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات للوافدين في المملكة العربية السعودية، ولحل القضايا المتعلقة بنقل الكفلاء إلى مواقع أخرى من خلال موقع الوزارة، يتم ذلك في الخطوات التالية:
- قم بزيارة بوابة وزارة العمل.
- حدد خيار نقل الخدمات للعمال الوافدين.
- ابحث عن اسم الوافد الذي تريد نقل خدماته من مكان إلى آخر، يتم ذلك عن طريق تسجيل رقم مقيم حتى تنجح عملية التحويل.
- يجب أن يوافق صاحب العمل الحالي على هذا العنصر، ويتم ذلك من خلال حسابه الإلكتروني.
- سيتم دفع أي تكاليف أو رسوم يتم العثور عليها لعملية النقل محليًا.
- يجب التحقق من جميع البيانات من قبل مكتب الجوازات لإصدار تصريح إقامة جديد مع صاحب عمل جديد.
- انقر فوق الخيار لكتابة إيداع وقراءة الشروط والأحكام.
- انقر فوق الزر “إرسال” لإرسال كافة التحديثات.
- الكفيل فقط مسؤول عن الموافقة على عمليات نقل الخدمة، والتي تتم بالذهاب إلى موقع الخدمات الالكترونية.
- حدد المنشأة التي يريد المستخدم الوصول إليه وتسجيل الدخول.
- اختيار خدمات النقل للعمال الوافدين.
- سيتم تقديم الشخص مع قائمة بجميع الطلبات التي يجب إكمالها لنقل خدمات العمالة الوافدة من مؤسستك.
- يجب قراءة الطلب وفهمه بعناية.
- بمجرد اكتمال عملية المراجعة وقراءة جميع الطلبات، يجب الموافقة على نقل خدمات العمال الوافدين.
- في حالة الرفض لن يتم نقل العامل الوافد، يتم ذلك عن طريق النقر فوق “قبول أو رفض”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية الاستعلام عن نطاق الكفيل في السعودية بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.