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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن نطاق الكفيل في السعودية بالخطوات، هناك العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، وكذلك المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يتم ذلك في بضع خطوات بسيطة وسهلة، فقط بشكل الكترونى فلا داعي للكفاح للوصول إلى مقر الوزارة، فقط تابع هذا المقال للحصول على المعلومات الوافية.

استعلام نطاق الكفيل بالخطوات

تقدم وزارة التنمية الاجتماعية والعمل خدمة الاستعلام عن نطاق الكفيل، سيتطلب ذلك رقم الاقامة ورقم الحدود، بالاضافة لذلك جواز السفر.

ادخل إلى بوابة خدمات العمل.

انقر فوق خدمات المساعدة.

ابدأ الخدمة بالضغط على الخيار الذي يظهر أمامك.

الرجاء تحديد نوع الخدمة التي تريدها.

حدد نوع الكفيل.

يمكنك التحديد عن طريق تحديد خيار البحث من رقم الإقامة.

الرجاء تسجيل رقم إقامتك بدلا من ذلك.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق خيار البحث لرؤية جميع المستندات والتفاصيل التي تحتاجها.

الإستفسار عن وافد نقل كفالة من مكتب العمل

تم إنشاء وزارة العمل من قبل المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات للوافدين في المملكة العربية السعودية، ولحل القضايا المتعلقة بنقل الكفلاء إلى مواقع أخرى من خلال موقع الوزارة، يتم ذلك في الخطوات التالية: