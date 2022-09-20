نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي دعم الضمان المطور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان على أراضي المملكة السعودية القائمة عليها وزارة الإسكان والموارد البشرية التي تقدم المزيد من الخدمات ومنها برنامج الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى فئة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من مواطني المملكة كما توفر وزارة الإسكان السعودي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في المملكة مباردة الإسكان التنموي لتوفير مسكن ملائم يرتقي بمستوى معيشة أفضل للمواطنين الضعفاء أصحاب الدخل المحدود والغير قادرين على بناء مسكن مناسب وأيضا النساء والمطلقات والأرامل حيث تعد من اهم الخدمات التي تقدم لمستحقي الضمان فقط للاستفادة منها لذلك يتساءل عدد كبير من مواطني ومواطنات المملكة من مستفيدي الضمان الاجتماعي عن كيفية التسجيل في الإسكان التنموي الضمان الاجتماعي.

خطوات التسجيل في الإسكان التنموي

متاح إمكانية التسجيل في الإسكان التنموي التي توفره وزارة الإسكان في السعودية للمواطنين السعوديين المستحقين للضمان الاجتماعي ولكن يشترط التسجيل بطريقة إلكترونية من خلال اتباع الخطوات التي سوف نوضحها فيما يلي:

الانتقال للدخول والتسجيل في برنامج الإسكان التنموي.

عبر صفحة تسجيل الدخول قم بالضغط على كلمة تسجيل أفراد.

وبعد ينتقل بك الموقع إلى صفحة التسجيل سجل كافة البيانات المطلوبة من رقم الهوية الخاص بالشخص المتقدم وأيضا تاريخ الميلاد وكذلك الرمز المرئي.

التالي سوف يتم إرسال رسالة تأكيدية إليك عبر رقم الجوال المسجل في منصة ابشر محتواها رمز التحقيق لكتابته في الخانة المخصصة له.

استكمال باقي خطوات التسجيل وكافة البيانات التي تطلبها الموقع.

في النهاية سوف تصلك رسالة تأكيدية عبر الهاتف الجوال من أحد موظفي وزارة الشؤون البلدية للإسكان في السعودية لمنحك مسكن مجاني لرفع المستوى المعيشي والاجتماعي من أجل العيش حياة طيبة.

شروط الإسكان التنموي

كشفت وزارة الإسكان السعودي على الشروط المحددة التي يجب توافرها في كل متقدم للاستفادة من الإسكان التنموي وهي: