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عمر شويل - جدة تعرف على رسوم الطرق السريعة في السعودية، يريد جميع المواطنين والمقيمين بالسعودية معرفة مقدار الرسوم المفروضة على الطرق السريعة من قبل وزارة النقل في المملكة العربية السعودية، بعد انتشار الخبر وتسبب في الكثير من اللبس، لكن ما الذي لم يتم تضمينه بعد في مخطط التنفيذ، أم هناك رأي آخر تابعوا سطور هذه المقالة للتعرف على المزيد.

رسوم الطرق السريعة في السعودية

تعمل وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية على تطوير الطرق السريعة داخل المملكة، وهذا ما يدفعها إلى فرض رسوم رمزية على مجموعات طرق معينة تستخدم في تكاليف التطوير، وإليك بعض هذه الطرق:

يبلغ طول طريق الرياض القصيم السريع 317 كم.

يبلغ طول طريق القصيم المدينة المنورة 448 كم.

طريق الرياض الدمام السريع بطول 383 كم.

طريق مكة المكرمة المدينة المنورة السريع بطول 421 كم.

طريق مكة جدة السريع بطول 70 كم.

طريق مكة الطائف السريع بطول 70 كم.

طريق الرياض الطائف مكة المكرمة السريع بطول 820 كم.

كم تبلغ رسوم العبور في السعودية؟

تسربت بعض الشائعات عن قيام وزارة النقل السعودية بفرض رسوم عبور على الطرق السعودية، تعرف عليها من خلال السطور التالية:

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تداول الشائعات ففي عام 2019 ذاع صيت الشائعات، ولكن تبين أنها جميعًا شائعات مضللة.

وخلافًا لهذه الشائعات، اتضح أن هناك عدة مصادر تؤكد أن قرار فرض الرسوم موجود بالفعل على جدول تنفيذ وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، لكنه لا يخضع لإجراءات أو نطاق ما.

رسوم الطرق في الرياض