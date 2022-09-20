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عمر شويل - جدة قرض العمل الحر بدون فوائد ب 120 ألف ريال للعاطل والموظف بالتقسيط الميسر، يوفر بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر بدون فوائد ب 120 ألف ريال للعاطل والموظف بالتقسيط الميسر، وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة لدى المواطنين السعوديين ومواجهة الأزمة الاقتصادية ومشاكل غلاء الأسعار، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على شروط ومميزات الحصول على قرض العمل الحر.

شروط قرض العمل الحر للعاطل والموظف بالتقسيط الميسر

حدد بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين بالحصول على قرض العمل الحر بدون فوائد حتى يتم الموافقة عليهم، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على قرض العمل الحر عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم للحصول على القرض عن 20 ألف ريال سعودي.

أن يكون لدى المتقدم وثيقة العمل الحر التابعة للبرنامج التمويلي التابع لبنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

إن يوفر المتقدم ضامن سعودي الجنسية قبل التقديم على طلب الحصول على قرض العمل الحر.

إن يجتاز المتقدم للحصول على القرض فحص السجل الائتماني عبر بنك التنمية الاجتماعية.

ألا يكون المتقدم حاصل على قرض غير مسدد من بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات قرض العمل الحر بدون فوائد ب 120 ألف ريال للعاطل والموظف بالتقسيط الميسر

تتعدد مزايا قرض العمل الحر الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية، حيث إن الحاصلين عليه يمكنهم الاستفادة بالعديد من المزايا التالية: