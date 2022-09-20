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عمر شويل - جدة طريقة سداد غرامة تأخير تجديد الإقامة عن طريق الصراف في السعودية، دفع غرامات التجديد المتأخر لتصاريح الإقامة من خلال الصرف أصبح متاحًا الآن إلكترونيًا دون الذهاب إلى الوزارات السعودية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أيضًا الحصول على طرق الدفع عبر الإنترنت من منزلك، يمكنك معرفة كل المعلومات من خلال موقع ثقفني.

عقوبة التأخير في تجديد تصريح الإقامة

طريقة سداد غرامة تأخير تجديد الإقامة عن طريق الصراف في السعودية، تعد عقوبة التجديد المتأخر هي المبلغ الذي يجب على المقيم السعودي دفعه في حالة تأخره عن تجديد تصريح إقامته، وتصل هذه العقوبة إلى 500 ريال سعودي لأول مرة.

بالنسبة للمخالفة الثانية، سيتم تغريم الشخص بما يصل إلى 1000 ريال سعودي ضعف الغرامة، والمخالفة الثالثة نفس مبلغ المخالفة الثانية، ويتم طرده في النهاية من البلاد وترحيله إلى بلده.

طريقة دفع غرامات التأخير في تجديد تصريح الإقامة عن طريق الصراف

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك المصرفي عبر الإنترنت والوصول إلى خدمة الدفع الحكومية الخاصة بك.

انقر فوق المربع الخاص بالهيئة التي تريد دفع المبلغ إليها.

ثم تحتاج إلى النقر فوق إدارة الأجانب أو وزارة الداخلية.

انقر فوق خيار الجوازات على الموقع الإلكتروني.

ثم حدد فئة الخدمة من الفئات المعروضة .

ادفع المبلغ الذي تريد دفعه، ثم رقم العملية السرى.

شروط تجديد الإقامة في السعودية للمقيمين

يجب أن يكون الشخص مقيمًا في المملكة العربية السعودية أثناء تقديم طلب التجديد.

دفع الرسوم اللازمة لتجديد تصريح الإقامة الخاص بك.

يجب ألا يكون لديه أطفال فوق سن 18 عامًا.

دفع كافة المخالفات المرورية إن وجدت.

كيفية تجديد تصريح إقامتك على منصة أبشر