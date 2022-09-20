نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سداد غرامة تأخير تجديد الإقامة عن طريق الصراف في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة سداد غرامة تأخير تجديد الإقامة عن طريق الصراف في السعودية، دفع غرامات التجديد المتأخر لتصاريح الإقامة من خلال الصرف أصبح متاحًا الآن إلكترونيًا دون الذهاب إلى الوزارات السعودية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أيضًا الحصول على طرق الدفع عبر الإنترنت من منزلك، يمكنك معرفة كل المعلومات من خلال موقع ثقفني.
عقوبة التأخير في تجديد تصريح الإقامة
طريقة سداد غرامة تأخير تجديد الإقامة عن طريق الصراف في السعودية، تعد عقوبة التجديد المتأخر هي المبلغ الذي يجب على المقيم السعودي دفعه في حالة تأخره عن تجديد تصريح إقامته، وتصل هذه العقوبة إلى 500 ريال سعودي لأول مرة.
بالنسبة للمخالفة الثانية، سيتم تغريم الشخص بما يصل إلى 1000 ريال سعودي ضعف الغرامة، والمخالفة الثالثة نفس مبلغ المخالفة الثانية، ويتم طرده في النهاية من البلاد وترحيله إلى بلده.
طريقة دفع غرامات التأخير في تجديد تصريح الإقامة عن طريق الصراف
- أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك المصرفي عبر الإنترنت والوصول إلى خدمة الدفع الحكومية الخاصة بك.
- انقر فوق المربع الخاص بالهيئة التي تريد دفع المبلغ إليها.
- ثم تحتاج إلى النقر فوق إدارة الأجانب أو وزارة الداخلية.
- انقر فوق خيار الجوازات على الموقع الإلكتروني.
- ثم حدد فئة الخدمة من الفئات المعروضة .
- ادفع المبلغ الذي تريد دفعه، ثم رقم العملية السرى.
شروط تجديد الإقامة في السعودية للمقيمين
- يجب أن يكون الشخص مقيمًا في المملكة العربية السعودية أثناء تقديم طلب التجديد.
- دفع الرسوم اللازمة لتجديد تصريح الإقامة الخاص بك.
- يجب ألا يكون لديه أطفال فوق سن 18 عامًا.
- دفع كافة المخالفات المرورية إن وجدت.
كيفية تجديد تصريح إقامتك على منصة أبشر
- ادخل على منصة أبشر
- ثم عليك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك في المساحات المخصصة لذلك.
- أضف رمز التحقق المرئي في المساحة المتوفرة.
- قم بتسجيل الدخول إلى خدمات أبشر من الصفحة الرئيسية، وانقر على خيار الخدمات الإلكترونية.
- انقر فوق “تجديد الإقامة”، واقرأ التعليمات الخاصة بخدمة تجديد الإقامة، ثم انقر فوق “التالي”.
- أضف جميع البيانات التي تريد إدخالها بشكل صحيح.
- ثم حدد تجديد إقامتك، وتحقق من البيانات المدخلة وانقر على أيقونة تجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سداد غرامة تأخير تجديد الإقامة عن طريق الصراف في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.