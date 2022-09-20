نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل:- اعرف موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور 1444 شهر اكتوبر وشروط الاهلية من موقع hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور1444 نستعرضه في اطار تغطيتنا حول موعد صرف مستحقات هذا الدعم وشروط الحصول الذي جاء تحت رعاية وزارة الموارد والتنمية البشرية والتى تقدم دائما كل سبل الدعم للعديد من الفئات فى داخل المملكة العربية السعودية ومن ضمن الدعم التى تقدمه الوزارة صرف الضمان الاجتماعى المطور والذى يصرف شهريا لكل الفئات المستحقة وسوف ننشر لكم الان فى هذا المقال موعد صرف الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعى المطور وكيفية الحصول على اهلية الاستحقاق الخاص به .

موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور 1444

يتسأل العديد من المواطنين حول موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور لعام 1444 فى شهر اكتوبر الجديد فى السنة الميلادية وعبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز ننقل لكم كل المعلومات حول ذلك الامر حيث قررت وزارة الموادر والتنمية البشرية فى المملكة العربية السعودية صرف الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعى المطور فى شهر اكتوبر القادم مع بداية الشهر الجديد وذلك قبل البدء فى احتفالات مولد النبى محمد صل الله عليه وسلم فى البلاد ومن المتوقع ان يتم صرف الدفعة الجديدة بشكل تدريجي على كل الفئات المستحقة .

شروط التسجيل فى الضمان الاجتماعى المطور 1444

نتحدث اليكم الان حول شروط اهلية الحصول على الضمان الاجتماعى المطور عام 1444 فى المملكة العربية السعودية وتلك الشروط هى :-

يحب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة كاملة وطائمة داخل حدود المملكة

متاح للمرأة الغير سعودية و لكن يحب ان تكون متزوجة من رجل سعودي

الأرامل والمطلقات الغير سعوديات ولديهن أبناء سعوديين

الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهن بطاقات تسمح لهم بالتنقل.

يجب أن يكون الدخل الشهري للأسرة لا يتعدى 1100 ريال سعودي، للفرد لا يقل عن 550 ريال سعودي.

ان لا يكون لديه أصول ذات قيمة.

ويشترط ألا يكون مقيما في أحد مراكز الإيواء التابعة للحكومة.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

هذا وقد شددت وزارة الموارد والتنمية البشرية حول ضرورة الالتزام بتلك الشروط وعدم الاخلال بها لضمان الحصول على اهلية صرف الضمان الاجتماعى المقدم فى الدفعات الجديدة القادمة على ان يتم التسجيل فى الموقع الرسمى الخاص بوزارة الموارد والتنمية البشرية على الانترنت .