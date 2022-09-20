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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في وظيفة الحراسات الأمنية في المدارس السعودية، طريقة التسجيل للعمل كحارس أمن يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الراغبين في العمل في أحد أرقى الوظائف في الدولة، ويمكن لكل من الرجال والنساء التقدم بعد استيفاء الشروط اللازمة.

ويمكنك التقدم لهذه الوظيفة، حيث تعمل الدولة باستمرار على توفير الفرص لجميع المواطنين للحصول على وظائف لائقة وبأجر جيد.

كيف تحصل على وظيفة حارس أمن

يعتبر حراس الأمن في المملكة العربية السعودية من أهم أفراد المجتمع، لذلك يرغب الكثير من الناس في معرفة كيفية التسجيل في وظيفة حارس الأمن.

من واجبات الحراس حراسة جميع المباني التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة، والحراس مسئولون عن ضبط المجرمين واللصوص، وعن كل ما يمكن أن يلحق الضرر بالمباني والمنشآت.

مهمة حرس المدرسة

طريقة التسجيل في وظيفة الحراسات الأمنية في المدارس السعودية، هناك سلسلة من المهام التي يقوم بها حراس الأمن في المدرسة، تتمثل فيما يلي:

تأمين المرافق والممتلكات التعليمية من المجرمين والغوغاء.

لديهم السلطة القانونية لحماية المباني والممتلكات.

وقف أي نشاط يخالف القانون.

في حالة وقوع حادث غير معقول، قم بإخطار السلطات المختصة.

تأكد من عمل نظام الإنذار واتخذ خطوات لتقديم المساعدة الفورية.

التحقق من هوية أولياء الأمور والزوار قبل دخول المدرسة.

التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة.

خطوات التسجيل في وظيفة حارس المدرسة

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام ساعد الخاضع لمنصة مسار.

تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

أدخل رقم التعريف الخاص بك.

ادخل رقمك السري.

انقر فوق تسجيل الدخول.

اختر وظيفة حارس أمن المدرسة.

الرجاء إدخال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر فوق تأكيد الطلب.

شروط العمل كحارس في المدرسة والتسجيل فيها

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين ويقيمون في المملكة العربية السعودية.

المتقدمون حاصلون على الأقل على دبلوم المدرسة الثانوية للتوظيف.

إجراء واجتياز مقابلة شخصية.

حسن السيرة والسلوك لمقدم الطلب.

يتم تسجيل الوظائف من خلال نظام ساعد التابع لدائرة الخدمة المدنية.

إجراءات التسجيل في نظام التوظيف ساعد