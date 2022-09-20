نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم أقوى عروض مطاعم كنتاكي وماكدونلدز وبرجر كينج وهرفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص الكثير من المطاعم في المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل العروض بمناسبة اليوم الوطني كل عام، لذلك يبحث المواطنون عن عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم من أجل التعرف على تلك الخصومات على الوجبات والمشروبات المختلفة، حيث يسابق كل منهما الآخر من أجل تقديم أقوى عرض لجذب العديد من المواطنين وسط تلك الأجواء الاحتفالية، ونتعرف معا على هذه التخفيضات في السطور التالية..

عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم

يسارع عدد كبير من الأفراد في السعودية إلى التعرف على عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم، حيث قد قامت الكثير من مطاعم المملكة بالاعلان عن العروض الخاصة بها بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين، وأشهر تلك المطاعم هي كنتاكي وبرجر كينج وماكدونلدز وهرفي، وإليكم أبرز تلك العروض في الفقرة التالية.

عروض كنتاكي لليوم الوطني 92

يقدم كنتاكي بذلك اليوم العديد من العروض المميزة وأبرزها ما يلي..

وجبة ديناميت تويست وهي عبارة عن (ديناميت برجر – بطاطس – تويستر – مشروب) بسعر 33 ريال سعودي.

ديناميت برجر والتي تتكون من (ديناميت برجر – مشروب – بطاطس) بتكلفة 21 ريال.

وجبة سوبر ميجا ديل وهي عبارة عن (12 قطعة دجاج إلى جانب بطاطس حجم عائلي) بتكلفة 65 ريال.

وجبة مكونة من قطعتين دجاج ليز ماكس كرانش بسعر 30.50 ريال سعودي.

12 قطعة ستريبس ليز ماكس كرانش إلى جانب بطاطس عائلي مع مشروب بحجم 1 لتر بسعر 90 ريال.

عروض اليوم الوطني 92 ماكدونالدز

عرض على وجبة جراند تشيكن حجم كبير، حيث يتم بيعها بسعر الحجم العادي وذلك في حالة الطلب عن طريق التطبيق.

يكون سعر كوب القهوة 5 ريالات بدل من 8 وذلك بشكل يومي من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً صباحاً فيما عدا يوم الجمعة حيث يستمر العرض حتى الساعة الثالثة عصراً.

عروض اليوم الوطني برجر كنج

يتم عمل عرض على وجبة كنج راب ميكس كومبو ليكون بسعر 19 ريال سعودي.

عرض على كنج راب لحم كومبو بسعر 19 ريال.

كنج راب دجاج كومبو يكون بتكلفة 22 ريال.

عروض هرفي اليوم الوطني 92