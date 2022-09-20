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عمر شويل - جدة كيفية التقديم علي وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 وشروط وموعد تقديم وظائف الجامعة الإلكترونية والمستندات المطلوبة في التسجيل بوظائف الجامعة السعودية الإلكترونية وشروط القبول في التخصصات المطلوبة بالجامعة الإلكترونية والتي تم تأسست عام 1432 بموجب قرار ملكي صادر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وتختص الجامعة السعودية الإلكترونية في مجال تقنية المعلومات وعلوم الحاسب الآلي بالإضافة الي التخصصات الإلكترونية وتشهد الجامعة توسعات وإضافة العديد من التخصصات التقنية لذا أعلنت عن وجود العديد من الوظائف المتاحة في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444.

شروط تقديم وظائف الجامعة السعودية الالكترونية 1444

أولا التقديم للمواطنين حاملي الجنسية السعودية.

ثم يشترط الا يكون المتقدم يعمل كموظف فى احد القطاعين العام او الخاص ويشترط التفرغ التام للوظيفة.

كذلك يجب ان يتوافق المؤهل العلمي للمتقدم مع التخصصات المطلوبة ويجب ان لا يقل معدل التقدير عن جيد.

ايضا يشترط ان تكون الشهادة من من احد الجامعات السعودية او ما يعادلها فى حالة ان كان المؤهل من من خارج السعودية.

سيتم عقد اختبارات ومقابلة شخصية للقبول يجب اجتيازها بنجاح.

يجب ان يتم التقديم على وظيفة واحدة فى الجامعة وفى حالة التقديم على اكثر من وظيفة يتم استبعاد المتقدم حتى وان كان مستوفي شروط الوظيفتين.

كيفية التقديم علي وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية 1444

الدخول على رابط التوظيف فى موقع الجامعة الالكترونية السعودية.

ثم تسجيل الدخول على الموقع عبر حساب النفاذ الوطني الموحد.

بعد ذلك يجب اختيار الوطنية المراد التقديم عليها والتي تتوافق مع المؤهل العلمي.

ايضا يجب كتابة البيانات الشخصية المطلوبة للتسجيل.

ثم رفع المستندات المطلوبة على الموقع.

كذلك يجب التقديم خلال مدة التسجيل المتاحة لعدم فقد الطلب بعد انتهاء مدة التقديم.

موعد تقديم وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية 2022

أعلنت الجامعة السعودية الالكترونية انه تقرر بدء تلقي طلبات التسجيل فى وظائف الجامعة السعودية الالكترونية بداية من يوم الاحد الموافق الثامن عشر من سبتمبر 2022 والموافق هجريا الثاني والعشرون من صفر 1444 كذلك سيكون يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر 2022 هو موعد انتهاء التقديم على وظائف الجامعة الالكترونية السعودية 1444.