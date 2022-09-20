نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على دعم من منصة جود للإسكان وخطوات التسجيل في منصة جود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد منصة جود للإسكان من أهم المنصات التي تقدم الدعم للمواطنين بالمملكة العربية السعودية وتعد من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية التي تهدف إلى زيادة نمو العطاء السكني الخيري، حيث أنها تسعى لتوفير سكن مناسب ومساعدة الغير قادرين على سداد الإيجار من الأسر الفقيرة والأشد احتياجا، ومنصة جود تابعة لمؤسسة الإسكان التنموي وتهدف إلى تقديم المساعدة للمواطن السعودي، وأعلنت منصة جود عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على المساعدات، وأعلنت أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لها، وسنعلن لكم اليوم أهم شروط وخطوات الحصول على مساعدات من منصة جود للإسكان التنموي.

منصة جود للإسكان

تقدم منصة جود عدد من الخدمات إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:

تقدم تخفيضات متعددة للمسجلين بها وكذلك المستفيدين من جمعية سكني.

تساعد على توفير سكن مناسب إلى الأسر الفقيرة والتي لا يوجد لديها عائل.

تساعد في سداد الإيجار عن المواطن المحتاج لذلك والذي لا يتمكن من سداد الأجر الشهري لمسكنه.

تقدم السكن للأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

تعمل على بناء وتأسيس المشاريع السكنية.

تنال المؤسسة دعم كبير من القيادة السعودية ومن جميع القطاعات، لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكاتف والتعاون بين مؤسسات المجتمع وأفراده.

شروط الحصول على دعم منصة جود للإسكان

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

لابد أن يكون المتقدم من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي.

يجب امتلاك حساب بنكي فعال وجاري لإيداع الدعم به.

يجب عدم امتلاك المستفيد سكن خاص به ويقدم ما يثبت ذلك.

خطوات التسجيل في منصة جود للإسكان