نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة جود للإسكان التنموي و الشروط اللازمة للتقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد منصة جود للإسكان بالمملكة العربية السعودية ،واحدة من أهم ،وأشهر المنصات بالمملكة العربية السعودية ،كما أنها من إحدي مبادرات مؤسسة الإسكان الإهلية الهادفة، حيث أنها تقدم دعم للمواطنين بالمملكة ،بالإضافة إلي أنها تقوم بتوفير سكن مناسب له، وانها تقوم أيضا بسداد الإيجار عن الأسر الغير قادرة ،والأشد إحتياجا، و منصة جود تابعة لمؤسسة الإسكام التنموي، والهدف منها تقديم يد المساعدة للمواطنين السعوديين ،وقد قامت هذه المنصة بتحديد عدة شروط يجب توافرها في المتقدم ،من أجل الحصول علي المساعدات المقدمة منها ،بالإضافة إلي أنها أعلنت أن التقديم في الدعم يتم بشكل إلكتروني ،عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

الخدمات المقدمة من منصة جود للإسكان 1444

تقوم منصة جود للإسكان التنموي بتقديم ،عدة خدمات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية ،وهذه الخدمات تتمثل في:

أولا:تقوم المنصة بتقديم العديد من التخفيضات إلي كافة المسجلين بها ،وأيضا المستفيدين من جمعية سكني.

كما أنها تقوم المنصة بسداد الإيجار عن المواطنين الغير قادرين ،والمتعثرين ماديا ،والذين لا يمكنهم سداد الأجرة الشهرية لمسكنهم.

توفر المنصة السكن المناسب للأسرة الفقير ،الذي ليس لديها عائل.

تقوم المنصة بتوفير سكن مناسب للأرامل ،والأيتام ،وذوي الإحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

تعمل المنصة في دعم ،وبناء المشاريع السكنية بالمملكة.

وأخيرا:يساهم الكثير من القيادات السعودية ،وكافة القطاعات بالمملكة ،في المنصة ،من اجل تحقيق سبل التكاتف ،والتعاون بين مؤسسات المجتمع ،والفرد.

الشروط اللازمة للتسجيل في دعم منصة جود 1444

يمكن التقديم في دعم منصة جود للإسكان التنموي ،وذلك لابد من توافر عدة شروط في المتقدم بطلب الدعم ،وهذه الشروط تتمثل في:

أولا:يلزم ان يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية ،ومقيم بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

ألا يقل عمر المتقدم بطلب الدعم عن 25 عاما.

يلزم أن يكون المتقدم من مستفيدي برنامج الضمان الإجتماعي.

يشترط وجود حساب بنكي ساري ،ومفعل ،لإيداع الدعم به.

وأخيرا:يشترط أن يكون المستفيد ،لا يمتلك سكن خاص به ،ولابد من تقديم ما يفيد ذلك.

الخطوات المتبعة للتسجيل كمستفيد منصة جود للإسكان التنموي 1444

يمكن التسجيل في منصة جود للإسكان السعودية ،ولكن بإتباع عدة خطوات للتسجيل ،وهذه الخطوات تتمثل في:

وفي حالة عدم وجود حساب للمتقدم .