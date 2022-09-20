الان موعد صرف الدعم السكنى 1444 وشروط استحقاقه من موقع منصة الدعم السكنى sakani.sa

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عمر شويل - جدة الان موعد صرف الدعم السكنى 1444 وشروط استحقاقه من موقع منصة الدعم السكنى يبحث العديد من المواطنين فى الممكلة العربية السعودية حول موعد صرف الدعم السكنى لعام 1444 لكل المستحقيين لشهر سبتمبر الجارى حيث يعد صرف الدعم السكنى مهم للعديد من طوائف الشعب فى المملكة العربية السعودية وسننشر لكم فى هذا المقال كل البيانات والمعلومات حول الموعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم السكنى لشهر سبتمبر 2022 شهر صفر لعام 1444 هجرية وكذلك حول طرق الاستعلام وشروط الاستحقاق فى الحصول على الدفعات الجديدة من الدعم السكنى فى المملكة العربية السعودية .

موعد صرف الدعم السكنى 1444

نستعرض لكم عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز موعد صرف الدعم السكنى لعام 1444 فى كل المدن من على الموقع الرسمى لمنصة سكنى التابعة لوزارة الموارد والتنمية البشرية والتى تقدم العديد من المساعدات والدعم للعديد من الفئات فى الممملكة العربية السعودية و كشفت حكومة المملكة العربية السعودية، عن موعد صرف الدعم السكني عام 1444 لهذا الشهر سبتمبر، على انه سيكون يوم الأحد الموافق لتاريخ 25 سبتمبر 2022، والذي سوف يوافق تاريخ التاسع والعشرين من شهر صفر للعام 1444هجرياً ويترقب كل المستفيدين والمستحقين ذلك الموعد من اجل صرف ذلك الدعم فى كل المدن فى داخل المملكة العربية السعودية .

شروط الحصول على الدعم السكنى 1444

نرصد لكم الان كل الشروط الخاصة بالحصول على الدعم السكنى لعام 1444 فى كل المدن فى داخل المملكة العربية السعودية وتلك الشروط هى :-

يجب أن يكون المستحَق سعودي الجنسية وأيضًا كافة الأفراد بالأسرة لا يزيد عمر المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 25 عاما.ً يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة والفترة بحد أدنى ثلاث أشهر. لا يكون لدي الفرد المتقدم مسكن ملك له في أي مكان داخل السُّعُودية. يجب ألا يحصل الفرد على دعم مادي من أي برامج أخرى تقدمها المملكة

طريقة الاستعلام عن الدعم السكنى 1444

يبحث كل المواطنين فى المملكة العربية السعودية حول طريقة مباشرة تمكنهم من الاستعلام عن الدعم السكنى لعام 1444 عبر الموقع الرسمى لمنصة الدعم السكنى والطريقة هى :-

الخطوة الاولى تسجيل الدخول عبر منصة سكني الإلكترونية من خلال الرابط التالى (sakani.sa).

الخطوة الثانية تسجيل الدخول بواسطة رقم الهوية للمتقدم.

الخطوة الثاثة الضغط على مربع أنا لست روبوت. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية

الخطوة الرابعة من الاختيارات الظاهرة يتم تحديد الاستعلام برقم الهوية الوطنية

الخطوة الخامسة الضغط على زر خدمة التحقق. تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الخطوة السادسة النقر على أيقونة استعلام ومن ثم يتم الاستعلام عن الدعم السكنى بكل سهولة .

الرقم الموحد للدعم السكني

اعلنت منصة الدعم السكنى عبر موقعها على الانترنت عن تخصيص ارقام خاصة بها لتلقى استفسارات كل المواطنين حول المعلومات الخاصة باستحقاق الحصول على صرف الدفعات الجديدة من الدعم السكنى