نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل موعد صرف الدعم السكنى 1444 فى السعودية لشهر سبتمبر واهم الشروط الحصول عليه برقم الهوية على موقع sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكنى 1444فى السعودية لشهر سبتمبر وشروط الحصول عليه برقم الهوية من على موقع منصة سكنى ، من ابرز الامور التى يتم البحث عنها فى الوقت الحالى فى داخل المملكة العربية السعودية انه موعد صرف الدعم السكنى لعام 1444 لشهر سبتمبر فى المملكة العربية السعودية لكل المستحقيين والمستفيدين على الموقع الرسمى لمنصة سكنى ودعونا نتحدث قليلا حول تلك المنصة والتى تكون تابعة لوزارة الموارد والتنمية البشرية حيث ان تلك المنصة تقدم مساعدات ودعم مالى لكل المستحقيين والمستفيدين وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وسوف نشرح لكم كل التفاصيل الخاصة بموعد صرف دعم سكنى لعام 1444 فى السعودية فى شهر سبتمبر كذلك طرق الاستعلام عنه فى منصة سكنى برقم الهوية .

موعد صرف الدعم السكنى 1444

نستعرض لكم فى هذا المقال عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز موعد صرف الدعم السكنى لعام 1444 فى شهر سبتمبر وكيفية الاستعلام والحصول عليه برقم الهوية عبر الموقع الرسمى لمنصة الدعم السكنى حيث كشفت حكومة المملكة العربية السعودية، عن موعد صرف الدعم السكني عام 1444 لهذا الشهر سبتمبر، انه سيكون يوم الأحد الموافق لتاريخ 25 سبتمبر 2022، والذي سوف يوافق تاريخ التاسع والعشرين من شهر صفر للعام 1444هجرياً ويترقب كل المستفيدين والمستحقين ذلك الموعد من اجل صرف ذلك الدعم .

طريقة الاستعلام عن الدعم السكني 1444 برقم الهوية

وننتقل اليكم بطريقة الاستعلام عن الدعم السكنى لعام 1444 برقم الهوية عبر الموقع الرسمى لمنصة سكنى وتلك الطريقة هى

الخطوة الاولى تسجيل الدخول عبر منصة سكني الإلكترونية من خلال الرابط التالى (sakani.sa).

الخطوة الثانية تسجيل الدخول بواسطة رقم الهوية للمتقدم.

الخطوة الثاثة الضغط على مربع أنا لست روبوت. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية

الخطوة الرابعة من الاختيارات الظاهرة يتم تحديد الاستعلام برقم الهوية الوطنية

الخطوة الخامسة الضغط على زر خدمة التحقق. تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الخطوة السادسة النقر على أيقونة استعلام ومن ثم يتم الاستعلام عن الدعم السكنى بكل سهولة .

شروط الحصول على صرف دعم سكنى

يجب أن يكون المستحَق سعودي الجنسية وأيضًا كافة الأفراد بالأسرة لا يزيد عمر المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 25 عاما.ً يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة والفترة بحد أدنى ثلاث أشهر. لا يكون لدي الفرد المتقدم مسكن ملك له في أي مكان داخل السُّعُودية. يجب ألا يحصل الفرد على دعم مادي من أي برامج أخرى تقدمها المملكة

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الدعم السكني

تم الاعلان من جانب منصة الدعم السكنى مؤخرا على المستندات المطلوبة على المستحق والذى يحق له صرف الدعم السكنى فى الدفعات القادمة وتلك المستندات هى :-

مفردات المرتب.

جميع الأوراق الخاصة وزارة الإسكان.

السجل المدني الخاص بالعائلة.

يشترط للنساء من المطلقات والأراملة تقديم الأوراق الخاصة بالإعالة

شروط الدعم السكني للأرملة

تم الاعلان عن شروط الحصول على الدعم السكنى الخاص بالأرامل حيث حددت الوزارة شروط خاصة بهم وتلك الشروط هى :-