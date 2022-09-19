نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفيةالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية برنامج الضمان الاجتماعي المطور لمساعدة الفقراء وفئات الدخل المتوسط ​​الأدنى الذين يستوفون المعايير التي وضعتها الوزارة لضمان وصول المساعدة لمن يستحقونها بالإضافة إلى ذلك، هذا وأن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يعد من أهم البرامج التي تدعم فئات كثيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، هذا وأن المقال التالي يصف شروط الضمان المطور للعاطلين عن العمل والمعلومات الهامة الأخرى المتعلقة بالضمان المطور.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة العمل للعاطلين عن العمل لتلقي هذه المساعدة، لذلك يجب على العاطلين عن العمل الانتباه عن كثب لهذه الشروط وفقًا للأتي:-

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية ولديهم إقامة دائمة في المملكة.

يرجى تقديم دليل على أنه لا يمتلك العقار.

كما يجب عليه إثبات حالته الاجتماعية ودخله المنخفض.

وكذلك تقديم الأوراق والمستندات الطبية التي تؤكد الإعاقة وحالته الصحية.

يجب ألا يتلقى المتقدمون أي مساعدة أخرى.

يجب أن يكون الدخل الشهري لمقدم الطلب أقل من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المضمون.

أيضًا، يجب أن يكون عمره أقل من 35 عامًا.

كيفية التسجيل في الضمان المطور للعاطلين عن العمل

يمكن للعاطلين عن العمل الالتحاق ببرامج الضمان الاجتماعي المطورة باتباع الخطوات التالية:

أدخل الرابط الرسمي لبرنامج الضمان المطور.

انقر فوق “إنشاء حساب جديد”.

اكتب جميع التفاصيل الضرورية مثل رقم التعريف ورقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني.

يتم إرسال رسالة إلى رقم هاتفك المحمول تحتوي على كلمة المرور الخاصة بك.

مسجل على الفور.

كتابة جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها البرنامج من أجل نجاح عملية التسجيل.

التأكد التام من أن جميع المعلومات التي تم إدخالها صحيحة.

إرفاق المستندات التي تبثت استحقاق المستفيد للدعم في البرنامج.

تأكد من صحة بياناتك.

اتبع جميع الخطوات واكتب البيانات المطلوبة في مكانها.

انقر فوق تسجيل.

ما هي الفئات المستثناة من شرط الجنسية؟

الجنسية السعودية شرط أساسي لتلقي الدعم المقدم من برامج الضمان الاجتماعي، ولكن هناك بعض الاستثناءات من شرط الجنسية هم كتالي:-

المتزوجة من سعودي وتقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرأة السعودية الأرامل أو المطلقات الإقامة بشكل دائم في المملكة.

إذا كنت مطلقة أو أرملة من مواطن غير سعودي ولديك أطفال، فيجب أن تكون مقيمًا دائمًا في المملكة.

المعوقين والأيتام.

صرف معاشات الضمان

أعلنت وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية التي تتعامل مع المعاشات عن موعد الالتحاق بالمعاش الاجتماعي المتقدم 1444، وأعلنت أنه سيتم صرف المعاش مطلع أكتوبر الجاري، ويتم احتساب المعاشات التقاعدية عادة في بداية الشهر الميلادي، بحيث يمكن للمستفيدين الحصول على معاشاتهم التقاعدية، ويتم استلامه من أي حساب مصرفي، مما أثار تساؤلات حول تاريخ التقاعد، سواء قبل المولد النبوي أو بعده.

أخبار الضمان المطور

رداً على طلب من أحد المواطنين الذين تقدموا بطلب للحصول على المساعدة عبر حسابهم على تويتر، قالت وزارة العمل إنهم غير مؤهلين للحصول على المساعدة، كما أوضحت وزارة العمل لإدخال الأيقونة لمعرفة سبب عدم أهليتهم، هذا وقد عمل برنامج الضمان الاجتماعي المطور على تحديث كافة خدماتهم التي تسهل على المستفيدين إنهاءها.