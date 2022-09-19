نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول وطريقة التقديم الإلكتروني علي وظائف سابك 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط القبول وطريقة التقديم الإلكتروني علي وظائف سابك 1444 والمستندات المطلوبة للتسجيل في وظائف شركة سابك وكذلك معرفة مميزات التقديم في سابك والتي يجب استيفاء الشروط المطلوبة لوظائف سابك والدخول علي رابط توظيف سابك ويرغب الكثير من المواطنين في التقديم في سابك بسبب سلم رواتب سابك المميز والبدلات والتأمين الصحي والاجتماعي للعاملين في سابك التي تعد من أكبر الشركات العالمية في صناعة البتروكيماويات والتي أعلنت عن فتح باب التقديم علي الوظائف المتاحة في سابك 1444. مميزات التدريب فى سابك يتم تدريب المتقدمين على تدريبات باللغة الإنجليزية والتقنية والنظرية.

ثم بعد ذلك يحصل المتدرب على تدريب على رأس العمل فى شركة سابك.

كذلك يحصل على مكافأة شهرية طوال فترة التدريب.

ايضا بحصل على سكن عيني او بدل سكن وفق سياسة الشركة.

ثم يحصل على بدل انتقال.

كذلك يحصل على تأمين طبي وفق سياسية شركة سابك. شروط التقديم على وظائف سابك 1444 أولا يجب ان يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

ايضا يجب ان لا يتجاوز عمر المتقدم عن 20 عاماً.

ثم يشترط ان يكون المقدم حاصل على شهادة الثانوية بنسبة مئوية لا تقل عن 90%.

كذلك يجب ان يكون المتقدم خريج نظام علوم الطبيعة او ما يعادلها.

ايضا يجب ان يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية بنجاح.

ث يتم اجراء فحص طبي يجب اجتيازه بنجاح ويكون التقدم لائق طبيا وبدنيا للوظيفة.

كذلك يجب ان لا يقل مجموع درجات المتقدم فى اللغة الإنجليزية والفيزياء عن 80% اثناء فترة الدراسة فى المرحلة الثانوية.

ايضا يجب تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم فى وظائف سابك 1444. طريقة التقديم فى وظائف سابك 1444 الدخول على رابط موقع شركة سابك الرسمي.

ثم اختيار تسجيل.

بعد ذلك الدخول على صفحة كتابة البيانات ومتابعة التسجيل.

ايضا يجب ادخال البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالتواصل والمؤهل العلمي فى الأماكن المحددة.

ثم انشاء كلمة مرور للحساب والضغط على خيار موافق.

بعد ذلك الضغط على خيار الموافقة للاطلاع على منتجات وخدمات سابك.

النقر على خيار لست ربوت والضغط على خيار تسجيل فى مربع وظائف سابك 1444.

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