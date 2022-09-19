نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سدد جميع مديونياتك بدون كفيل وقسط المبلغ علي أطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سدد جميع مديونياتك بدون كفيل ، منتج تمويلي سهل وميسر يتيح للعميل إمكانية سداد مديونياته من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يوفر هذا المنتج التمويلي للعملاء في المملكة العربية السعودية مبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها وتقسيطها علي أطول مدة سداد وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري للعميل ويتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

تمويل شخصي لسداد المديونية بدون كفيل

تمويلك فورى بمبالغ مالية كبيرة لسداد المديونية بدون الحاجة إلى وجود كفيل وبإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك البلاد لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك من خلال هذا المنتج مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي ، والتى يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة ومتطلبات ومستندات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب ، كما يتيح بنك البلاد للعميل إمكانية سداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومتطلبات وذلك من خلال خيارات عديدة للسداد تناسب جميع العملاء.

أهم مزايا منتج التمويل الشخصي لسداد المديونية من بنك البلاد

قام بنك البلاد بتصميم منتج التمويل الشخصي لسداد المديونية بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من هذا المنتج التمويلي في سداد جميع مديونياته القائمة لدى الجهات الأخرى بالمملكة.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه أن يحصل على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي من خلال منتج التمويل الشخصي لسداد المديونية من بنك البلاد.

لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي وجود كفيل أو ضامن الاستفادة من هذا التمويل الشخصي.

يتيح بنك البلاد للعميل إمكانية الاستفادة من تأجيل سداد مبلغ التمويل في بداية الأقساط التمويلية المستحقة.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب أيضاً تأجيل قسط من كل عام.

متاح لدى بنك البلاد في المملكة خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة.

مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي لسداد المديونية بدون كفيل من بنك البلاد يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

يعمل بنك البلاد علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بالطلب وذلك تسهيلا علي العميل في الحصول على المبالغ المالية التى يحتاج إليها.

رابط التقديم على طلب التمويل الشخصي من بنك البلاد بدون كفيل

وفر بنك البلاد في المملكة العربية السعودية رابط إلكتروني رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك علي الإنترنت ، والذي يمكن من خلاله التقديم على طلب للاستفادة من التمويل الشخصي لسداد المديونية بدون كفيل المتاح لدي البنك ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة ، كما يمكن أن يقوم العميل أيضاً بزيارة أحد فروع بنك البلاد والمتواجدة داخل المملكة والإطلاع علي المزيد من الحلول التمويلية المتاحة لدى بنك البلاد.