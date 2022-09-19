نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب في المملكة 1444 وخطوات التسجيل في منصة اعتماد وطريقة التواصل مع المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطلق وزارة المالية بالمملكة منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب في المملكة، وعن أي مستحقات مالية أخرى لكافة العاملين بأي هيئة حكومية، كما تتيح تلك المنصة بعض الخدمات المميزة مثل التاريخ الوظيفي للعامل بالمنظمة، وكافة البيانات والتواريخ التي من الممكن أن يحتاجها، وكافة حقوقه المالية وبكل بساطة، لذا نسرد الخطوات التي تجعل الموظف يتعرف بها بسهولة على منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

تعتمد منصة اعتماد بعض الخدمات للموظف الذي يعمل بالهيئات الحكومية، وأخري من خلال الإننترنت للذي يعمل بالخاص، وذلك لأن المملكة تريد تحويل كافة الخدمات إلى نظام التحويل الرقمي نظرا لسهولته ولمواكبة العصر، أما بالنسبة لخطوات الاستعلام عن الراتب فهي كالتالي:

نبدأ أولا بالذهاب إلى: منصة إعتماد https://portal.etimad.sa/.

ثم بعدها بالطبع نسجل الدخول.

ثم نتوجه إلى أيقونة”اعتماد الأفراد”، ومنها إلى “الاستعلام عن الراتب”.

ثم إدخال ما يطلب من هذا المستخدم من بيانات عن الموظف.

ثم إرسل الشهر التي تريد أن تعرف راتبه.

ويليها نضغط على “بحث”.

وتكون أمامك في ثواني كافة مستحقات هذا الموظف المالية.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد

تعتمد منصة اعتماد دائما على الشفافية في إظهار بيانات الموظفين بكلا القطاعين العام والخاص، كما أنها أثبتت كفاءتها في ذلك، وبذلك تكون حققت أهداف المملكة التنموية في الإعتماد على التكنولوجيا في الخدمات المالية، ويمكن التسجيل عليها كالتالي:

الذهاب إلى رابط المنصة المعتمد.

وبما أنك مستخدم جديد، انقر على الأيقونة الخاصة بك وهي التسجيل للمستخدمين الجدد.

بعدما يكون وقت إدخال البيانات في مكانها.

ومن تلك البيانات يكون البريد الإلكتروني، يقوم الموقع بإرسال رسالة له للتأكيد فقط.

وتسري تلك العملية كالمعتاد، ويليها رفع المستندات.

وندخل على خطوة طبع النموذج الخاص بالتفويض من الشركة، ثم الذهاب إلى الغرفة التجارية للتصديق عليه.

بعدها نرفع هذا النموذج على تلك المنصة إلكترونيا.

يتم مباشرة بعدها تفعيل حساب المستخدم على الموقع.

يتمتع بعدها الموظف بكافة الخدمات سواء أكانت المالية أو غيره.؟

لكن من تقابله أي شكوى أو استفسار عن منصة اعتماد، يمكن أن يتواصل معهم على هذا الرقم: 1990، أو من خلال المنصة على موقع تويتر.