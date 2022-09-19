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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة حالة شكوى المدفوعات في حساب المواطن في المقال التالي
عمر شويل - جدة متابعة حالة شكوى المدفوعات، برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، يعمل بشكل دوري على إعادة توجيه المنافع الحكومية إلى الأفراد الأكثر استحقاقاً، بالشكل وبالطريقة التي تعمل علي تشجيع الاستهلاك الرشيد، وهو ما يعمل علي توجيه الدعم بشكل فعال لجميع الفئات المستحقة المتنوعة، حيث يعمل البرنامج علي توفير الدعم بصورة نقدية تم تحويلها مباشرة للمستفيدين المستحقين، وقد قام حساب الموطن بتوضيح بعض الخطوات التي من خلالها يتم متابعة الحالة الخاصة بالشكوي، وقد أفاد البرنامج أيضاً بتوضيح نوع الدخل المخصص للتسجيل في حساب المواطن، وسوف نوضح لكم طريقة متابعة حالة شكوى المدفوعات.
طريقة متابعة حالة شكوى المدفوعات
كشف برنامج حساب المواطن بعض الخطوات التي من خلالها يتم متابعة حالة شكوى المدفوعات بشكل إلكتروني عن طريق الخطوات التالية لجميع المستفيدين:
- يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: برنامج حساب المواطن.
- الدخول إلى الحساب.
- اختيار الضغط علي تبويب (الدفعات المالية).
- ثم تحديد الاختيار علي (اختيار الاعتراضات المالية السابقة).
- يتم توضيح الرقم، مع تحديد التاريخ، ونوع الاعتراض.
- ثم متابعة حالة الاعتراض ومعرفة سبب رفض الاعتراض.
وعبر الخطوات السابقة يتم متابعة حالة الشكوى الخاصة بالمدفوعات عن طريق حساب كل مستفيد بالمنصة الإلكترونية للبرنامج.
أنواع الدخل للتسجيل في برنامج حساب المواطن
قام برنامج حساب الموطن بالكشف عن أنواع الدخل للتسجيل في برنامج حساب المواطن، والتفاصيل كالتالي:
- الراتب الشهري: وقد تم التوضيح بأنه الراتب الوظيفي الذي يحصل عليه المستفيد من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو العسكري أو قطاع العمل الغير ربحي، ويتضمن إجمالي الراتب مع النسبة الخاص بالتقاعد أو التأمينات شاملاً كافة البدلات والعلاوات.
- الراتب التقاعدي: وهو المبلغ النقدي الذي يحصل عليه المواطن بشكل شهري بعد أن يتم الانتهاء من مدة سنوات خدمته للدولة، بأي من قطاع العمل المختلفة.
- النشاط التجاري: وهي الحصول علي العوائد المالية سواء كانت هذه العوائد ثابتة أو متغيرة، بالإضافة إلى التي يتم الحصول عليها من جانب السجلات التجارية، ويحصل عليها كل مستفيد بشكل شهري أو بغير ذلك.
- مصادر أخري للدخل: ومن هذه المصادر الدعم الحكومي من برامج الدعم مثل برنامج حافز أو ساند أو مكافئة الأئمة، علاوة علي ذلك الدخل الذي يتم الحصول عليه من جانب الاستثمارات المالية أو من العوائد الخاصة بالأصول العقارية أو العوائد الخاصة بالأعمال الحرة.
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