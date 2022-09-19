عروض اليوم الوطني طيران ٩٢ في السعودية 1444 خطوط الطيران

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عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني طيران ٩٢ في السعودية، والتي كشفت عنها العديد من شركات الطيران العاملة في المملكة العربية السعودية، بهدف المشاركة في الاحتفالات الكبيرة التي تقام بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يشهد عددًا كبيرًا من العروض والخصومات الاستثنائية والخاصة تتناسب مع الجميع، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، حيث كانت قد شهدت الأيام الماضية الإعلان عن العديد من العروض والتخفيضات القوية على جميع المنتجات المتاحة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين، والذي تضمن إطلاق خصومات وخصومات قوية تصل إلى 70٪ على جميع المنتجات.

عروض الخطوط السعودية لليوم الوطني 92

أهلاً بكم في رحلة 92 من عروض اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية 1444 وفي هذه المناسبة قد شاركت العديد من شركات الطيران العاملة في المملكة بإطلاق عروض خاصة على الرحلات الداخلية والدولية إلى المملكة، حيث تم الإعلان عن التخفيضات المناسبة لهذه الرحلات، وشارك في الاحتفالات عدد من شركات الطيران المتجهة إلى السعودية بعروض خاصة على الرحلات الدولية والداخلية ، حيث تم الإعلان عن خصومات على الأسعار المناسبة.

عروض الخطوط السعودية للرحلات الخارجية في اليوم الوطني 92

ننشر لكم عروض خطوط الطيران السعودية للدول الخارجية كالتالي:

عرض مخفض رحلة طيران من مطارالرياض الي مدينة امستردام في هولندا وستكون لمدة ثلاثة أيام 1996 ريال فقط

عرض مخفض رحلة طيران من مطار الرياض الي مطار أباكو بدولة أذربيجان وتتكلف الرحلة 1505 ريال سعودي فقط

عرض مخفض رحلة طيران من مطار الرياض الي مطار إسطنبول بدولة تركيا وسوف تتكلف 1574 ريال سعودي فقط

عرض رحلة طيران من مطار الرياض الي مطار الدار البيضاء ولة المغرب وسوف تتكلف 2366 ريال سعودي فقط

عرض رحلة طيران من مطار الرياض الي مطار الإسكندرية بدولة مصر وسوف تتكلف الرحلة 962 ريال سعودي فقط

عرض رحلة طيران من مطار الرياض الي مطار لندن في دولة بريطانيا وسوف تتكلف هذه الرحلة 1845 ريال سعودي

عرض رحلة طيران من مطار مدينة جدة لتصل الي مدينة دبي الامارات وسوف تتكلف هذه الرحلة1041 ريال سعودي فقط

عروض اليوم الوطني لطيران أديل 92

اكدت شركة Ajeel ان هناك عروضها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92 والتي تضمنت مجموعة من الخصومات والعروض والتخفيضات على جميع الرحلات الداخلية في المملكة العربية السعودية وكانت الرحلات على النحو التالي: