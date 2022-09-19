نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة لمستفيدي الضمان .. أعرف تفاصيل اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت اليوم ومنذ قليل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبنك التنمية الاجتماعية بتوقيع اتفاقية تعاون بإشراف ماجد بن عبد الرحمن الغانمي وكيل الوزارة لقطاع التنمية، وقد وقع عن الوزارة وكيل الوزارة للتأمينات الاجتماعية والتمكين المهندس سلطان بن جريس الجريس ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية سلطان بن عبد الله الحميدي، ومن خلال تلك التقرير سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بتلك الاتفاقية بالإضافة إلى توضيح ما تهدف إليه الاتفاقية.

اتفاقية تعاون بين “الموارد البشرية” وبنك التنمية الاجتماعية

وتهدف الاتفاقية إلى بناء علاقة إستراتيجية بين الطرفين من خلال إطلاق برنامج مشترك يدعم مسجلي الضمان الاجتماعي، ومن خلال توفير حزمة من برامج التمويل والتدريب والتأهيل لمساعدة المستفيدين من الأمن على دخول سوق العمل ، بالإضافة إلى تمكينهم. للوصول إلى منتجات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية.

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال إبرام هذه الاتفاقيات إلى تحقيق أعلى مستويات التعاون مع كافة الأطراف والمؤسسات في مختلف القطاعات من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، تمكين الفرد والمجتمع وزيادة المسؤولية الاجتماعية.

مزايا الاتفاقية لمستفيدي الضمان

الحرص على توفير تدريبات تأهيلية من أجل مساعدة مستفيدي الضمان حتى يتأهلون إلى سوق العمل

الحرص على تمكينهم أيضًا للحصول على برامج بنك التنمية الاجتماعية

تعزيز المسؤولية المجتمعية في الدولة

الحرص على الإسهام في تمكين دور الفرد في المجتمع

مواعيد التقديم على الوظائف الخاصة بوزارة الخارجية السعودية

في إطار الاتفاقية أيضًا فقد أعلنت وزارة الخارجية السعودية على موعد التقديم على وظائف وزارة الخارجية 1444 وفقًا لقرار الوزارة وسوف تبدأ يوم السبت القادم الموافق 24 سبتمبر وتستمر التقديم على الوظائف وزارة الخارجية حتى الأربعاء الموافق 28 سبتمبر، كما تم الإعلان عن وجود أكثر من 300 وظيفة مختلفة يتم الوصول إليها من خلال منصة مسار وتم الإعلان أمس عن عدة تخصصات مختلفة مثل