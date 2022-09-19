نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يبدا تمويل سلفه؟ للحصول على تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتب 5000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة سلفة خطوات وطريقة التقديم على تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتب، ويأتي التساؤل حول متى يبدا تمويل سلفه؟ لإيداع مبلغ سلفة 5000 ريال سعودي في حساب المتقدم عليه، وهذا ما ذكرته منصة سلفة للتمويل الشخصي، بأنه عندما يتم تقديم الطلب واتباع كافة الخطوات، وتوافر شروط التقديم على سلفة سريعة، تقوم المنصة بالموافقة على الطلب، وحددت في حالة الموافقة على الطلب بعد يوم 25 من الشهر سيتم إصدار الفاتورة يوم 28 من الشهر الميلادي الذي يلي صدور الموافقة.

متى يبدا تمويل سلفه؟

إذا كنت تحتاج إلى طلب سلفة لآخر الشهر فلابد من تحديد المبلغ الذي تريد من منصة سلفة الإلكترونية، حيث أنها منصة حاصلة على تصريح من البنك المركزي السعودي لمنح قرض متناهي الصغر لا يزيد عن 5000 ريال، ولا يقل عن 1000 ريال سعودي، وكما ذكرنا يتم التقديم لمن يتوافر فيه شروط طلب سلفة فورية من تمويل سلفة الشخصي، الذي يقتصر على إعطاء مبلغ قرض بسيط لسداد الفواتير، أو شراء المستلزمات.

سلفة 5000 ريال سعودي

في حالة طلب سلفة فورية سريعة يتم الحصول عليها بمجرد تقديم طلب عبر المنصة، والتي تتم بالخطوات التالية:

الدخول على موقع سلفة الإلكتروني.

ستجد امامك ايقونة طلب التمويل أعلى الموقع.

بالضغط عليها تحولك إلى تعبئة بيانات تسجيل الدخول في حال سبق وسجلت بالموقع.

حيث تكتب رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

أما للتسجيل الجديد في سلفة يتطلب رقم الهوية.

ثم رقم الجوال المسجل في أبشر.

والبريد الإلكتروني، وتحديد كلمة مرور مكونة من 8 خانات.

ثم الضغط على استكمال التسجيل كما بالصورة.

شروط طلب سلفة سريعة

الشروط التي لابد من توافرها في التقديم على سلفة هي:

التقديم للسعوديين فقط.

بالنسبة لعمر المتقدم ما بين (23-60) عام، مع شرط اكتمال الأهلية للتسجيل بالمنصة وطلب سلفة.

دخل المتقدم من عمله لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

ولابد أن يكون عمله في جهته لمدة 6 اشهر سابقة على التقديم لو كان يعمل بالقطاع الخاص، و3 اشهر فقط بالقطاع الحكومي.

تتميز منصة سلفة بأنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تقدم تمويل سريع مع موافقات سهلة وبسيطة، يتم بالخطوات السابقة التي شرحناها لكم.