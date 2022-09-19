نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل الطالب في منصة مدرستي 1444 وطريقة حل الواجبات داخل المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تسجيل الطالب في منصة مدرستي السعودية كما هو معروف أن العام الدراسي الجديد اقترب بشكل كبير ولم يتبقى سوى القليل على موعد بدأ الدراسة، لذلك يتساءل عدد كبير من أولياء الأمور عن كيفية تسجيل طالب جديد داخل منصة مدرستي السعودية، حيث يتم ذلك بشكل إلكتروني سهل وبسيط عبر الإنترنت، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحماية صحة وسلامة جميع الطلاب.

كيفية تسجيل الطالب في منصة مدرستي السعودية

تعتبر منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، التي تعمل على تقديم خدمة تسجيل طالب جديد إلكترونياً عن طريق خطوات سهلة وبسيطة وهي:

أولا عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي.

اضغط على زر تسجيل الدخول إلى المنصة، وسجل جميع بياناتك الشخصية داخل الموقع.

اضغط على زر التقارير.

أختر مربع تدوين بيانات الطالب.

أدخل بيانات الطالب بشكل صحيح.

اضغط على زر تبويب الطالب، واختر زر التسجيل.

عليك بتحديد نوع الملف الذي ترغب في تحميله.

في النهاية أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر.

وأخيراً اضغط على كلمة حفظ الطلب، وسوف يتم تسجيل الطالب داخل المدرسة.

طريقة حل الواجبات داخل منصة مدرستي

أعلنت منصة مدرستي من داخل المملكة العربية السعودية عن إمكانية حل الواجبات المدرسية بشكل إلكتروني داخل المنصة، بالإضافة إلى إمكانية معرفة التقييم التي حصلت عليه من هذه الواجبات، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في الخطوة الأولى أدخل إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي.

أكتب اسم الطالب ثلاثي وكلمة السر.

اضغط على زر الواجبات المدرسية.

سوف يتم عرض الواجب المدرسي، ويجب على الطالب حل جميع الواجبات بشكل صحيح داخل الموقع.

بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على مربع الانتهاء.

سوف يتم عرض النتيجة التي حصلت عليها.

وأيضاً يمكن لولي أمر الطالب معرفة الدرجات التي حصلت عليها.

في النهاية نكون قد تحدثنا عن كيفية تسجيل الطالب في منصة مدرستي السعودية، والتي تعتبر من أهم وأفضل المنصات الإلكترونية التعليمية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، والتي تقوم بتوفير عدد لا حصر له من الخدمات الأخرى، هذا بجانب خدمة تسجيل الطلاب والطالبات الجدد داخل جميع المدارس السعودية.