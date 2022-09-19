خطوات التسجيل في ساند دعم التعطل عن العمل 1444 و المبلغ المستحق من برنامج ساند

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في ساند دعم التعطل عن العمل حيث صدر قرار ملكي في المملكة العربية السعودية يقتضي بإعطاء تعويض للعامل السعودي الذي يحقق شروط الحصول على دعم ساند، ويهدف هذا القرار إلى تأمين حياة كريمة للعامل السعودي عند وقوعه في ظروف طارئة، وعندما يتعرض لأمور قاهرة خارجة عن إرادته، تستوجب منه التغيب عن عمله والتعطل عن إنجاز مهامه مما قد يسبب توقف راتبه الأساسي، ويتم صرف هذا المبلغ خلال فترة التعطل عن العمل، كما تتم مساعدة العامل بتأمين الظروف المناسبة له لإيجاد عمل آخر مناسب له ولظروفه ضمن القطاع الخاص، كما يمكن التعرف علي متى يسقط التابع من الضمان الاجتماعي وما هي اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي.

خطوات التسجيل في ساند دعم التعطل عن العمل 1444

يمكن لجميع الموظفين التابعين للتأمينات الاجتماعية التسجيل في نظام ساند للتعطل عن العمل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب مباشرة إلى البوابة الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية. ثم تسجيل الدخول إلى حساب الموظف المشترك ذلك من خلال اسم المستخدم ورمز التحقق المرسل إلى الجوال المسجل في أبشر أو في التأمينات، أو من خلال النفاذ الموحد. ثم في حال لم يكن المستخدم قد سجل مسبقا يتوجب عليه التسجيل في التأمينات الاجتماعية قبل التقديم على برنامج ساند. النقر على القائمة اليمنى واختيار التعطل عن العمل. ثم تقديم طلب استحقاق ساند من خلال النقر على طلب ساند. إدخال رقم الآيبان البنكي الخاص بالموظف. ثم إدخال البيانات الشخصية مثل رقم الهوية واسم البنك ورقم الحساب البني وبيانات التواصل مع الموظف.

كيفية صرف حقوقي في ساند للعاطلين عن العمل

يقدم نظام ساند الدعم لكافة العاملين السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، فهو يسعر إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين العمال السعوديين، ويمكن صرف حقوق العاملين من ساند باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم تسجيل الدخول إلى حساب المشترك بنظام ساند. تقديم طلب الاستحقاق (ساند). ومن ثم إدخال رقم الآيبان في المكان المخصص له. وأخيرًا التأكد من أنّ البيانات الشخصية صحيحة.

المبلغ المستحق من برنامج ساند

حددت المؤسسة العامة للتأمينات أنّ الحد الأعلى للتعويض المادي بموجب نظام ساند هو 9000 ريال سعودي، أمّا الحد الأدنى فهو 2000 ريال سعودي، ويتم صرف التعويض والمستحقات المالية للمتعطلين عن العمل لمدة سنة كاملة، وفق ما يلي:

يصرف تعويض بنسبة 60% من الراتب المُسجل في التأمينات خلال ثلاثة الأشهر الأولى من الحصول على الاستحقاق. ثم يصرف تعويض بنسبة 50% خلال الأشهر التسعة التالية للأشهر الثلاثة الأولى. يصرف التعويض بنسبة 60% من متوسطي السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، على أن يكون الحد الأقصى للتعويض 9000 ريال سعودي لمبلغ التعويض، و50% من المُتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال سعودي.

كم مدة التحقق من أهلية ساند

تصرف التعويضات في ساند عادة، اعتبارا من الشهر الذي يأتي بعد التاريخ الذي حقق فيه النظام شرط الاستحقاق، وبعد أن يقوم الموظف المسجل في التأمينات الاجتماعية بالتحقق من استحقاقه لساند عبر البوابة، فإن المدة المتوقعة لإرسال الإجابة إليه من النظام هي 24 ساعة على الأكثر، وتعتبر خدمة التحقق من استحقاق ساند هي خدمة مجانية يتم الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولا تتطلب سوى إدخال رقم الهوية أو السجل المدني للموظف.