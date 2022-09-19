كيف يتم التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان وأهم الشروط

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عمر شويل - جدة كيف يتم التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان يتساءل عنها مواطني المملكة لمعرفة خطوات التقديم على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان للاستفادة من الخدمات التي تطرحها وزارة الإسكان للأفراد من محدودي الدخل والعديد من المواطنين بعد إتمام التسجيل في الإسكان التنموي والتعرف على شروط الإسكان التنموي الموضوعة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف كيف يتم التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان.

كيف يتم التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

يتوجب على مستفيد الضمان معرفة كيف يتم التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان بكل دقة والتأكد من إتمام عملية التسجيل وتدوين البيانات بشكل واضح وذلك بإتباع الآتي:

في البداية عليه التوجه إلى منصة سكني.

اختيار تسجيل جديد في موقع سكني الإلكتروني.

يتوجب إدخال البيانات الأساسية للمستفيد والتي يتم طلبها عن طريق المنصة.

يوجد رمز بالصفحة يتم إدخاله في المربع المعد له وذلك للتأكد من الاستخدام البشري.

بمجرد الانتهاء من التعليمات المتوفرة في المنصة والانتهاء من التسجيل يمكنه استعراض منتجات وزارة الإسكان والبدء في التقديم عبر منصة سكني والتي من خلالها يتم تحويل المستفيد إلى الإسكان التنموي في حال كونه من مستفيدي الضمان.

من هم مستفيدي الإسكان التنموي؟

للإجابة على تساؤل الأفراد من هم مستحقي الإسكان التنموي فقد تم الإجابة بأنه ينبغي أن تتوافر في راغب التقديم الشروط التالية:

أن يكون المتقدم بالغًا لسن 25 أو أكثر.

لا يتاح التقديم إلا لأصحاب الجنسية السعودية فقط.

يسمح بالاستفادة للمسجلين بالضمان الاجتماعي.

تكون الأولوية في الاستفادة من الإسكان التنموي لمعدومي الدخل وكذلك محدودي الدخل.

في حالة الاستفادة من قبل من برامج دعم الوزارة فلا يحق للمتقدم التقديم مرة أخرى.

إذا كان المتقدم ممتلكًا لوحدة أو عقار سكني فلن يحصل على الإسكان التنموي.

شروط الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات

وفرت وزارة الإسكان إمكانية استفادة أصحاب الهمم من الإسكان التنموي وقد أكدت أن تكون لهم الأولوية في تخصيص الوحدات لضمان حصولهم على مسكن مناسب لهم، على أن يوفر المتقدم شهادة معتمدة من مستشفى حكومية تثبت درجة الإعاقة الخاصة به كما يجب أن يكون بالغًا لعمر 25 عامًا.