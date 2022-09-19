نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إصدار شهادة صحية داخل المملكة العربية السعودية عبر منصة بلدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية استخراج شهادة صحية في المملكة العربية السعودية, يريد الكثير من الأشخاص الذين قاموا بالتقدم علي وظائف داخل المملكة العربية السعودية أن يقوموا باستخراج شهادة صحية لهم لإثبات أنهم ليس لديهم أي أمراض, حيث من متطلبات أي وظيفة داخل المملكة العربية السعودية أن يأتي المتقدم بشهادة صحية تبين وتوضح أنه لا يعاني من أي أمراض تمنعه من العمل, حيث أن الشهادة الصحية هذه يتم استخراجها من منصة بلدي الحكومية, ويمكن أن يقوم الشخص بالتقدم عليها بطريقة إلكترونية خالصة.

خطوات استخراج شهادة صحية في المملكة العربية السعودية

تستطيع عند الدخول علي موقع بلدي الحكومية أن تقوم بالتقدم واستخراج شهادة صحية لك لتقوم بتقديمها إلي جهة العمل التي قمت بالتقدم لها لشغل الوظيفة التي لديهم, ولكي تقوم باستخراج الشهادة الصحية قم بالآتي.

قم بالتوجه إلي منصة بلدي الإلكترونية. النقر علي إصدار شهادة صحية. ثم النقر علي رابط أبدا الخدمة. يتم بعدها الموافقة على الشروط والأحكام. ثم القيام بعملية تسجيل الدخول, حيث يتم كتابة اسم الراغب في استخراج الشهادة الصحية, ثم كتابة رقم الجوال, وتقوم بعدها بالضغط علي أيقونة تحقق. الضغط علي تقدم الطلب.

رابط منصة بلدي الإلكترونية

تعتبر منصة بلدي الإلكترونية أحد أهم المنصات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية وذلك لما تقدمه من خدمات إلكترونية كثيرة تغني الأشخاص من الذهاب إلي مقر تقديم الخدمة, ويتم الحصول علي هذه الخدمة بطريقة سلسله وبسيطة.

كيفية التواصل مع منصة بلدي الإلكترونية الحكومية

يستطيع أي شخص أن يقوم بالتواصل مع منصة بلدي الإلكترونية عن طريق أحد جهات الاتصال الخاص بالمنصة, حيث قامت المنصة بتوفير طريقتين للتواصل معها, والطريقتين المختلفتين للتواصل مع منصة بلدي هي الآتي.