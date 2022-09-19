نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20,000 ريال تمويل شخصي بموافقة فورية بالتقسيط بدون كفيل وبدون رسوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم أفضل تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة بمبلغ يصل إلى 20,000 ريال سعودي تحت ضوابط وشروط معلنة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل حيث تقدم الشركة عروض تمويلية بهامش ربح منافس بمناسبة زكرى اليوم الوطني رقم 92 في أراضي السعودية وسوف نوضح لكم اليوم تفاصيل التمويل الشخصي الأصغر الذي يتميز بأنه مطابق مع أحكام الدين الإسلامي بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون ضامن سعودي كذلك يمكن الحصول على أسرع التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية بفترة سداد مجدولة حتى ستة وثلاثون شهر على الأكثر بموافقة من خلال اليسر للإجارة والتمويل داخل السعودية.
الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر
للموافقة على طلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل لابد من توفير فترة عمل مناسبة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ولكن يتميز بأنه بدون أشتراط جهة العمل بالمملكة العربية السعودية وغير ذلك من الشروط اللازمة لضمان الحصول على التمويل الشخصي حتى 20 ألف ريال سعودي بموافقة عن طريق شركة اليسر للتمويل كالتالي:
- يشترط التمويل لدى شركة اليسر توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن 3 أشهر للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة.
- لابد من القيام بتوفير أثبات الدخل الشهري الذي يساوي خمسة آلاف ريال سعودي على الأقل للموافقة على طلب التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.
- العمر المطلوب للتقديم الإلكتروني على قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية يبدأ من 22 عام حتى 60 عام فقط لا غير.
- إيضًا القطاع العسكري مسموح له الحصول على قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل حتى عمر التقاعد العسكري في السعودية.
مميزات التقديم على برنامج قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل
- أمتاز القرض بأنه بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة ولكن يعطى للسعودي حتى مبلغ 20,000 ريال أما للمقيم بنفس الميزة ولكن حتى مبلغ 10,000 ريال سعودي.
- يمتاز التمويل الشخصي الأصغر بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء من مختلف الجنسيات حتى ثلاثة سنوات متتالية على الأكثر.
- يتميز التمويل بأنه مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.
- تمويل شخصي بموافقة فورية بدون رسوم مالية على البرنامج التمويلي التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل.
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