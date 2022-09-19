نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل وظائف وزارة الخارجية من جدارة 120 وظيفة للرجال والنساء الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الآن عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء من خلال جدارة منظومة التوظيف الحكومية. حيث غردت وزارة الخارجية السعودية عن توافر 120 وظيفة مختلفة للرجال والنساء في العديد من التخصصات. وقد أوضحت الوزارة أن تلك الوظائف الحكومية ستكون في الدرجات الخامسة ، السادسة، السابعة والدرجة الثامنة. وقدمت لنا الآن تفاصيل الوظائف المتاحة والتخصصات المطلوبة للعمل بوظائف حكومية بوزارة الداخلية 1444 . وقد أعلنت عن كيفية التقديم الآن من خلال جدارة والموعد الرسمي لغلق باب التقديم الإلكتروني.وإليكم الآن كافة التفاصيل وخطوات التقديم عبر منظومة التوظيف الحكومي الإلكترونية جدارة.

وظائف وزارة الخارجية 1444 من جدارة للرجال والنساء

تتوافر الآن 120 وظيفة متاحة مختلفة الدرجات الوظيفية ومختلفة التخصصات أيضا.وكما ذكرنا ستكون الوظائف بالمراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. وهي للتخصصات التالية:

الهندسة

الترجمة

القانون

الإدارة

الترجمة

الإعلام

المالية

العلاقات العامة

التقنية

الفنية

التعاون الدولي

الوثائق والمحفوظات

كيفية التقديم على وظائف وزارة الخارجية من جدارة

يتم التقديم على وظائف الخارجية 1444 من خلال جدارة، وذلك عن طريق اتباع خطوات بسيطة للغاية وهي كالتالي:

الدخول على منظومة التوظيف جدارة تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم ورفع كافة الوثائق المطلوبة والتأكد من تطابق البيانات المسجلة مع الواقع فأي اختلاف في البيانات يعرض الطلب للحذف الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير على المربع المخصص لذلك في الطلب أختيار الوظيفة المناسبة مع التخصص الخاص بالمتقدم الضغط على حفظ الطلب

شروط وظائف جدارة 1444 وظائف وزارة الخارجية

يتم الاختيار أولا الأعلى في في المعدل عند المعدلات 50% فيما أعلى وعند التساوي يتم أختيار الأحدث في التخرج.يتم بعدها الأعلى ترشيح في النقاط من المقابلة الشخصية وعند التساوي يتم أخذ الأحدث في التخرج.يتم عمل أختبار قدرة معرفية للوظائف المختلفة.ويجب توافر شهادة معادلة للحاصلين على شهاداتهم من خارج المملكة.

موعد التقديم على وظائف جدارة 1444

يتم فتح باب التقديم على وظائف وزارة الخارجية من جدارة للرجال والنساء يوم السبت الموافق 28/2/1444 هجريا الساعة الثانية عشر ظهرا. ويغلق باب التقديم يوم الأربعاء 2/3/1444 هجريا في تمام الساعة لثانية عشر ظهرا.وبعدها تبدأ المقابلات الشخصية والاختبارات.