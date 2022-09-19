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عمر شويل - جدة كيفية احتساب الحد المانع في حساب المواطن هناك العديد من الشروط التي وضعها القائمين على صرف دعم حساب المواطن، وتختلف هذه الشروط باختلاف الفئة التي يستفيد منها المواطن، وتتضمن هذه الشروط: أن يكون تجاوز 18 عام، الجنسية السعودية، امتلاك بطاقات التنقل، الإقامة بشكل دائم داخل الأراضي السعودية وعدم الخروج منها لمدة 90 يوم خلال العام الذي تم التقديم خلاله، كما يستوجب أن يعيش المواطن داخل أحد الوحدات السكنية الخاصة به وليس الأماكن الحكومية كدار الإيواء أو السجن، بالإضافة إلى هؤلاء الأفراد فإن الفرد المستقل يمكنه الحصول على دعم بشرط أن يكون عازب ولديه سكن مستقل خاص به بعيدا عن سكن الأسرة مع تقديم أثباتات لذلك مثل عقد إيجار أو إيصال مرافق كالماء أو الكهرباء، كما أننا قد أوضحنا في مقال سابق خطوات تعديل حساب بنكي لمستفيدي حساب المواطن وهذه من الخطوات الهامة التي يحتاج اليها الكثير من المستفيدين من الدعم.

كيفية احتساب الحد المانع في حساب المواطن

ويمكن لكافة المنتفعين من هذا الدعم استخدام بعض الخدمات الإلكترونية التي تم أتاحتها علي البوابة الإلكترونية مثل الاستعلام عن نتائج الأهلية ،نعرض لكم الحد المانع في حساب المواطن للأفراد المتزوجين على حسب الراتب الكلي، وقد جاء الحد المانع كما يلي:

الحد المانع لأصحاب الرواتب 5000 ريال هو 28110 وهم يستحقون الدعم.

الحد المانع لأصحاب الرواتب 7000 ريال هو 17825، وهم يستحقون الدعم.

الحد المانع لأصحاب الرواتب 9000 ريال سعودي هو 21254، وهم أيضا يستحقون الدعم.

الحد المانع لأصحاب الرواتب 12 ألف ريال سعودي هو 30167، وهم أيضا مستحقين للدعم.

أما أصحاب الراتب 20 ألف ريال سعودي فهم لا يستحقون الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن.

شكاوى الحد المانع في حساب المواطن

لا يغلق برنامج حساب المواطن باب الشكوى والاقتراحات في وجه المستفيدين، حيث يمكن لهؤلاء الأفراد الاستعلام عن جميع ما يأتي على بالهم من الاستفسارات بالإضافة إلى تقديم الشكاوى بشأن الأمور المرتبطة بذلك خاصة المرتبطة بالحد المانع، فبعد إعلان نتيجة الأهلية يمكن إرسال شكوى بشأن الحد المانع بعد 5 أيام من إيداع مبلغ الدعم، كما يمكن إرسال شكوى أيضا عبر بوابة صوتك مسموع التي تستقبل شكاوى المواطنين طوال اليوم، ولم تقتصر عملية تقديم الشكاوى على الإنترنت فقط، بل امتدت لتشمل الهاتف، حيث يمكن التواصل مع أحد فريق برنامج حساب المواطن بالاتصال على رقم 19912.